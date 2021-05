Biomutant, come scegliere chi portare sull’Arca

Quando arriverà il momento di lasciare il mondo di Biomutant, dovremo dirigerci sull’Arca per poter finalmente procedere verso un nuovo destino.

Potremo però scegliere di non andarcene via da soli: saremo infatti in grado di portare con noi anche alcuni personaggi di Biomutant per farci compagnia durante il viaggio.

In questa guida vi aiuteremo dunque a capire come scegliere chi portare sull’Arca di Biomutant, spiegandovi in base a cosa dovreste fare le vostre decisioni.

Nel caso abbiate ancora bisogno di suggerimenti e consigli, prima di arrivare alla conclusione di questa avventura, non dimenticatevi di consultare la nostra guida di Biomutant.

Quali personaggi è meglio portare sull’Arca?

Vogliamo iniziare questa guida con un’importantissima premessa: ai fini del finale di gioco, le vostre scelte su chi portare all’interno dell’Arca non cambieranno nulla.

L’unica vera differenza è che, durante il finale di Biomutant, ci sarà una breve cutscene in cui i personaggi da voi scelti si allacceranno le cinture.

Di conseguenza, sentitevi liberi di scegliere i personaggi in base alle vostre preferenze o, per farvela ancora più semplice, a seconda di chi vi sta simpatico.

Sarete dunque in grado di scegliere, senza troppi rimorsi, chi vorreste con voi tra i quattro personaggi che vi daranno gli strumenti per eliminare i mangiamondo.

Potrete anche fare le vostre preferenze su quali degli ulteriori quattro compagni, dai quali siete stati mandati per fare le mission intermedie per attivare questi relativi oggetti, portare o meno con voi sull’Arca.

Non ci saranno bonus o penalità varie che potranno spingervi a fare una scelta piuttosto che un’altra: siate egoisti e decidete chi vorreste con voi durante il viaggio e chi invece preferite lasciare a terra.

Non abbiate dunque ripensamenti o sensi di colpa vari: se siete arrivati fino a questo punto, sta finalmente per arrivare il momento in cui lascerete questo mondo…