La vostra avventura su Biomutant vi terrà impegnati per molto tempo, trattandosi di un nuovo open world ricco e tutto da esplorare.

Molti giocatori potrebbero però domandarsi cosa altro avrebbe da offrire Biomutant, dopo essere arrivati alla fine dell’avventura principale.

Per questo motivo, in questa guida abbiamo deciso di spiegarvi dettagliatamente che cosa si fa nell’endgame di Biomutant, dopo aver completato la storia principale.

Nel caso abbiate bisogno ancora di una mano prima di poter arrivare a questo punto, vi consigliamo di dare un’occhiata a tutti i consigli disponibili nella nostra guida di Biomutant.

Cosa si fa nell’endgame di Biomutant?

Dopo aver completato la storia principale, ci verrà offerta la possibilità di utilizzare la Nuova Partita+, una feature ormai presente nella maggior parte dei titoli più importanti.

Avviarla vi permetterà di saltare il prologo e tutta la fase iniziale di Biomutant, consentendovi dunque di arrivare fin da subito al momento dell’avventura in cui dovrete scegliere l’alleanza con la tribù.

Non sbloccherete una difficoltà aggiuntiva, ma avrete la possibilità di cambiarla tra quelle già presenti inizialmente: potrete dunque scegliere nuovamente se affrontare la vostra sfida al livello facile, normale o difficile.

Il vostro personaggio rimarrà invariato: significa che potrete iniziare la vostra partita esattamente con tutti i potenziamenti e le abilità sbloccate durante la vostra prima run.

Tuttavia, questo vuol dire anche che non sarete in grado di cambiare classe: dato che il personaggio sarà lo stesso che avrete creato, poteri inclusi, non potrete sperimentare con un nuovo avatar ed abilità da mutante differenti.

Questo vi permetterà dunque di poter continuare a sbloccare tutto ciò che l’open world ha da offrire, però bloccherà le vostre opportunità di sperimentazione: varrà la pena di tenerne conto, nel momento in cui deciderete di avviare una nuova partita.

