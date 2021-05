Biomutant, come aprire i depositi del Mondochefu

Esplorando il mondo di Biomutant potrebbe capitarvi spesso e volentieri di imbattervi in alcuni, misteriosi, bunker sotterranei.

Si tratta dei depositi del Mondochefu, ovvero aree di Biomutant che includono ricchissime ricompense, ma che probabilmente non avrete idea di come aprire.

In questa guida vi sveleremo dunque come aprire i depositi del Mondochefu su Biomutant, svelandovi la procedura da eseguire e perché vale la pena di accedervi.

Per tutte le soluzioni ed i migliori suggerimenti dei nostri esperti, vi ricordiamo di non perdervi la nostra guida di Biomutant.

Come si sbloccano i depositi del Mondochefu su Biomutant?

Esplorando in questo nuovo mondo vi imbatterete spesso in questi bunker sotterranei chiusi con un lucchetto.

Dato che Biomutant non fornirà ai giocatori precise istruzioni su come entrare all’interno di questi depositi, non sarà però chiaro fin da subito che cosa sarà necessario fare per entrare al loro interno.

In realtà, la soluzione è molto semplice: bisognerà cercare la chiave che aprirà il relativo deposito del Mondochefu che vorrete aprire.

Potrete trovarla intorno alla stessa area in cui è situato il bunker: di conseguenza dovrete semplicemente continuare ad esplorare nei paraggi, fino a quando non riuscirete ad ottenerla.

Capirete di averla sbloccata perché partirà una cutscene, con il nostro protagonista antropomorfo che scaverà il terreno per recuperare la chiave.

A quel punto basterà dirigersi di nuovo all’ingresso del deposito del Mondochefu ed aprire la serratura, così da poter finalmente entrare al suo interno.

Dentro queste speciali aree riservate sarete in grado di trovare i migliori bottini rari e leggendari dell’avventura: vale dunque la pena di prendersi un po’ di tempo in più per esplorare e raccogliere tutti gli equipaggiamenti che potrete portare con voi.

Ora che sapete come aprire i depositi del Mondochefu, avrete a disposizione un ulteriore strumento aggiuntivo per poter diventare gli abitanti più forti di questo nuovo mondo.