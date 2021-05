Biomutant, come sbloccare i finali

Le nostre scelte durante la storia di Biomutant non solo contribuiranno alla nostra immersione nell’open world, ma condizioneranno anche in quale modo si svolgerà l’avventura, portandoci dunque a concluderla in maniera diversa.

Su Biomutant esistono infatti due finali alternativi da sbloccare, che dipenderanno esclusivamente dalle decisioni compiute dal vostro personaggio.

In questo articolo abbiamo dunque deciso di spiegarvi come sbloccare i finali di Biomutant, spiegandovi cosa dovrete fare per vedere le conclusioni diverse.

Prima di poter arrivare ai finali, potreste aver bisogno di una mano con utili trucchi e suggerimenti: in tal caso, non perdetevi la nostra guida di Biomutant.

Attenzione: da questo momento troverete spoiler sui finali di Biomutant. Se non volete anticipazioni sulla conclusione della storia, sconsigliamo di proseguire con la lettura.

Quali sono i finali di Biomutant?

In questo nuovo open world, come anticipavamo in apertura, esistono due diversi finali: uno di questi avrà una preponderanza di luce, mentre l’altro sarà più legato all’oscurità.

Di conseguenza, diventa facile capire come le scelte del protagonista di Biomutant possono davvero finire per plasmare il destino di questo grande mondo aperto.

Se siete più interessati ad ottenere il finale di luce, dovrete prima di tutto allearvi con i Miriadi o con altre tribù della luce.

Fatto ciò, dovrete impegnarvi per invitare compagni sulla vostra Arca, oltre che a prendere la decisione di risparmiare la vita al boss finale.

Nel caso vogliate invece un finale dell’oscurità, a quel punto basterà semplicemente che vi alleiate con tribù malvagie, come i Jagni disponibili all’inizio del gioco, e di scegliere di non eliminare i mangiamondo.

Una volta fatte le scelte che vi condurranno al finale stabilito, a prescindere dalle vostre scelte, il protagonista volerà via dal mondo distrutto sull’Arca.

Tuttavia, i finali presenteranno una cutscene profondamente diversa, che illustrerà dettagliatamente il destino del mondo.

Ora che sapete come ottenere le due diverse conclusioni del gioco, preoccupatevi semplicemente di scegliere il vostro schieramento e portate a termine la vostra missione.

