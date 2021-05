Biomutant, cos’è l’aura e come funziona

Durante la nostra storia su Biomutant avremo la possibilità di fare delle scelte che serviranno a condizionare il destino del mondo ed il relativo finale.

Queste scelte andranno poi a comporre quella che sarà l’aura di Biomutant, divisa in luce ed oscurità e che rifletterà le nostre scelte.

In questa guida vi spiegheremo quindi cos’è l’aura di Biomutant e come funziona, spiegandovi come fare per migliorare la luce o l’oscurità.

Se avete bisogno di ulteriori spiegazioni su questa nuova avventura o di consigli per iniziare, non perdetevi la nostra guida di Biomutant.

Qual è il significato dell’aura su Biomutant?

L’aura serve, semplicemente, ad indicare la nostra moralità: durante la nostra avventura saremo messi di fronte a diverse decisioni, piccole o grandi che siano, che serviranno a determinare chi siamo veramente.

L’aura di Biomutant potrà dunque essere divisa in Luce ed Oscurità, dividendosi ovviamente nelle diverse sfumature.

Tra le varie scelte che avremo la possibilità di compiere potremo, ad esempio, scegliere se accarezzare delle creature e tenerle con noi o se ucciderle, se portare con noi o meno un personaggio sull’Arca o addirittura se risparmiare la vita o meno al boss finale.

Anche i dialoghi e le interazioni con i civili ed i prigionieri serviranno a modificare la nostra aura, contando le nostre azioni come buone o cattive.

Queste interazioni ci permetteranno di ottenere Punti PSI, che potremo utilizzare per sbloccare Poteri Psionici, alcuni dei quali sono disponibili esclusivamente per aure di Luce o Oscura.

Da cuccioli avremo inoltre un punteggio Aura separato, le cui scelte di dialogo condizioneranno il modo in cui i personaggi si ricorderanno di noi.

Tra le varie azioni a cui fare attenzione, segnaliamo anche alcuni particolari altari: pregare presso uno di essi e raccoglierne l’energia psionica conterà infatti come una cattiva azione.

Come ottenere l’aura Luce Suprema ed Oscurità Suprema?

Con il tempo, le nostre convinzioni diventeranno sempre più radicate: significa che più tempo spenderemo a compiere buone o cattive azioni, maggiormente la nostra aura rifletterà la nostra moralità.

Di conseguenza, per poter ottenere l’aura Luce Suprema ed Oscurità Suprema, che indicano le loro sfumature massime, dovremo semplicemente continuare a comportarci in maniera eroica o malvagia su Biomutant, a seconda delle nostre preferenze.

Scegliere se allearci con la Luce o con l’Oscurità ci porterà anche ad ottenere un finale diverso: per esempio, per ottenere quello malvagio dovremo allearci necessariamente con i cattivi ed eliminare i personaggi buoni.

Anche la scelta delle tribù potrà avere un certo peso, dato che ognuna di essere apparterrà ad una determinata sfumatura di Aura.

Tuttavia, vi avvieranno semplicemente verso un determinato percorso: avrete sempre la possibilità di agire come preferite e perfino di cambiare in corsa la vostra alleanza.