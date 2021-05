Biomutant, come salire di livello velocemente

Il grande mondo di Biomutant metterà a disposizione dei giocatori numerosissime attività da svolgere e sfide da affrontare.

Come in ogni action RPG che si rispetti, anche su Biomutant avrete la possibilità di guadagnare punti esperienza e salire di livello: un’attività necessaria per affrontare i nemici più impegnativi e diventare sempre più forti.

In questa guida vi spiegheremo dunque come salire di livello velocemente su Biomutant ed i migliori metodi per ottenere punti esperienza.

Per tutti i migliori trucchi e suggerimenti dei nostri esperti, vi raccomandiamo di non perdervi la nostra guida di Biomutant.

Come guadagnare punti esperienza velocemente su Biomutant

La gestione del mondo e dell’esperienza è molto simile a quanto avviene, ad esempio, su Fallout: se avete già esperienza con questa serie, saprete già come orientarvi nel migliore dei modi.

In generale, il miglior consiglio che possiamo dunque darvi per aumentare di livello su Biomutant è di non evitare mai gli scontri contro gli avversari, anche se dovessero rivelarsi più forti di voi.

La tentazione di scappare può essere forte, ma dovrete necessariamente trovare il modo di affrontarli perché vi permetteranno di guadagnare tantissima esperienza.

Potrete inoltre superare alcune delle tantissime missioni secondarie, che spesso vi spingeranno a recuperare oggetti del mondochefu attraverso alcuni minigiochi.

Non saranno obiettivi dispersivi, in quanto il gioco ve li segnerà automaticamente sulla mappa: è importante dunque portarne a termine il più possibile.

Potrete inoltre esplorare il mondo voi stessi ed entrare nelle case abbandonate ogni volta che ne troverete una e completarne i relativi mini puzzle per ottenere sempre esperienza.

L’enorme mondo di gioco è pieno di attività da fare ed equipaggiamento da sbloccare: potrete completare la campagna principale rimanendo intorno al livello 17-18, ma sarete comunque in grado di trovare accessori che è possibile indossare anche al livello 30.

Potrete continuare a migliorare la vostra armatura come in qualunque altro tipico gioco di ruolo e potenziarvi sempre di più per essere pronti ad ogni sfida il più a lungo possibile.