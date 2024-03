GTA 6 verrà rinviato? A quanto pare no

Si continua a parlare di GTA 6 e della presunta data di uscita, visto che di recente alcune fonti hanno dichiarato che il titolo Rockstar salterà il 2025.

Dopo Grand Theft Auto V (e che trovate su Amazon), il sequel ha infatti tutti gli occhi puntati, sia da parte dei fan che della stampa.

E se i giocatori attendono il secondo trailer, ora si torna a parlare della data di rilascio e del presunto rinvio.

Se quindi nelle scorse ore qualcuno ha rivelato che Grand Theft Auto 6 potrebbe farsi attendere più del dovuto, a quanto pare non sarà così.

Come riportato anche da GamingBolt, Jason Schreier di Bloomberg ha reso noto che le possibilità che GTA 6 ritardi è minima, come rivelato in una newsletter pubblicata di recente.

Secondo Schreier, in poche parole, anche se GTA 6 non è completamente immune dalla possibilità di un rinvio, questo vale praticamente per ogni singolo gioco in sviluppo nell'industria.

Sebbene il recente mandato di Rockstar di tornare a lavorare in sede per tutti i dipendenti abbia certamente causato alcune complicazioni all'interno dello studio (che potrebbero portare al licenziamento e, di conseguenza, a potenziali rallentamenti nella produzione del gioco), Schreier afferma che finora non ci sono state indicazioni che qualcosa di significativo sia cambiato per quanto riguarda i piani di lancio del gioco.

Schreier continua scrivendo che Grand Theft Auto 6 è attualmente sviluppato da «migliaia di persone», molte delle quali sono «nei loro silos dove stanno scrivendo il codice per la fisica del tempo o registrando le performance degli attori o andando a caccia di bug per le strade della finta Miami».

Quindi, anche se non è una scommessa sicura dire che non c'è alcuna possibilità che Grand Theft Auto 6 venga ritardato - soprattutto per la tendenza storica di Rockstar a ritardare i suoi giochi - non sembra che questo sia il piano allo stato attuale delle cose.

Da quello che sappiamo, il gioco è nelle ultime fasi di sviluppo, quindi chissà, magari potremmo rimanere sorpresi per quanto riguarda la data di uscita.

GTA 6 sarà infatti essere il prossimo grande successo finanziario dell'industria, anche se c'è chi pensa che sarà un flop.

Ma non solo: i fan sono anche convinti di sapere che il prossimo Grand Theft Auto 6 otterrà un punteggio perfetto su Metacritic.