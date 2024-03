Red Dead incontra Dying Light e Assassin's Creed in un gioco che potete provare gratis

Capita ormai spesso che escano fuori giochi nati dalla "fusione" tra due altri titoli di successo.

Basti pensare che solo ieri vi abbiamo segnalato Voin, un gioco che sembra un mix tra Dark Souls di From e il frenetico sparatutto DOOM di id Software, con tanto di playtest gratis.

Ora, però, come segnalato anche da GamingBible, c'è un altro gioco che sembra la fusione tra due big, con tanto di demo gratuita da scaricare.

If Sun Sets combina infatti Red Dead Redemption 2, Dying Light e un po' di Assassin's Creed IV: Black Flag in un'unica fantastica avventura, che potete provare con mano gratuitamente proprio ora.

Si tratta, di base, di un RPG d'azione e avventura che ci vede bloccati su un'isola deserta dove, al calar del sole, emergono mostri terrificanti.

I giocatori dovranno cercare provviste e creare i propri strumenti e armi, assicurandosi di avere un posto dove stare quando è notte, altrimenti saranno guai. Sì, un vero e proprio proprio campo base con le provviste raccolte

Durante il giorno, quindi, ci sarà da procurarci le provviste per la sopravvivenza in tutta l'isola, mentre di notte, incontreremo dei mostri terribili che ci inseguiranno.

Unendo il gameplay base di Red Dead Redemption 2 e Assassin's Creed IV: Black Flag, il gioco include anche la meccanica di pericolo notturno simile a quella di Dying Light e del suo seguito.

If Sun Sets sembra molto divertente e la cosa migliore è che, per chiunque sia interessato, il gioco ha una demo gratuita da scaricare qui, anche se non c'è ancora una data di uscita per il titolo completo al momento in cui scriviamo, anche se si pensa che uscirà verso la fine dell'anno.

Parlando sempre di giochi nati dalla fusione di vari classici, c'è infatti anche un titolo che mixa Skyrim ed Elden Ring, e potete provarlo gratis.

Infine, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.