Hogwarts Legacy si aggiornerà gratis come omaggio ai fan

Secondo Chandler Wood, community manager di Avalanche Software, l'aggiornamento gratuito in arrivo per Hogwarts Legacy è un segno di apprezzamento per i fan.

Il successo del gioco (che trovate su Amazon) sembra infatti non essersi ancora esaurito del tutto.

Questo, mentre nel frattempo si inizia già a parlare del sequel e di quanto possa essere bello graficamente.

L'update previsto durante l'estate 2024 includerà "aggiornamenti e funzionalità aggiuntive", secondo la dicitura ufficiale (via PlayStation Lifestyle), portando alcuni a ipotizzare che Hogwarts Legacy riceverà finalmente il tanto vociferato DLC.

Stuzzicando i fan su X/Twitter, Wood ha scritto che il linguaggio usato da Avalanche per descrivere l'aggiornamento misterioso è stato intenzionale e che lo studio si diverte a vedere se i fan indovineranno cosa c'è in serbo per loro.

«Ci piace vedere tutte le ipotesi e le speranze su ciò che farà parte di questo aggiornamento, e anche se non siamo ancora pronti a parlarne, voglio stabilire alcune aspettative su ciò a cui stiamo lavorando», ha detto Wood.

«La nostra formulazione originale di 'aggiornamenti e funzionalità aggiuntive per il gioco' era intenzionale. Questo aggiornamento è un piccolo modo per dimostrare il nostro apprezzamento ai giocatori per la straordinaria accoglienza riservata al gioco».

Del resto, Hogwarts Legacy ha battuto un record che durava da 15 anni, diventando il primo titolo non Call of Duty e non Rockstar Games a raggiungere la vetta delle classifiche di vendita in diverse regioni.

Nel mentre, i fan hanno già iniziato a fantasticare su cosa vorrebbero vedere nel sequel: tra le richieste più popolari c'è il Torneo Tremaghi di Harry Potter e il Calice di Fuoco.

Oltre al fatto che in molti fantasticano sula possibilità di esplorare una Londra open world.

Infine, i fan di Hogwarts Legacy hanno anche discusso della possibilità che il sequel possa ispirarsi a un capolavoro come Red Dead Redemption 2.