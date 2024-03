Morto Akira Toriyama, papà di Dragon Ball: aveva 68 anni

Akira Toriyama, il leggendario mangaka noto soprattutto per aver creato la saga di Dragon Ball, è purtroppo venuto a mancare lo scorso 1 marzo all'età di 68 anni.

La notizia arriva direttamente dal sito ufficiale della serie anime e manga, con un comunicato pubblicato da Bird Studio e Capsule Corporation Tokyo: pare che sia scomparso a causa di un ematoma subdurale acuto.

Il suo lavoro è stato fondamentale per l'evoluzione dell'industria anime e manga, ma anche per i videogiochi: tantissime produzioni, anche tripla-A, sono state ispirate dai disegni di Toriyama, in alcuni casi infilando anche diverse citazioni.

Basti pensare alle trasformazioni in Super Saiyan, spesso utilizzate come punto di riferimento per power-up spettacolari dei protagonisti, o anche a diverse scene di combattimento e ad alcune gag divertenti che è possibile trovare nel corso della serie.

Lo stesso Akira Toriyama ha offerto diversi contributi per i videogiochi stessi: oltre ovviamente a tutti gli adattamenti di Dragon Ball, dai picchiaduro come FighterZ e Xenoverse all'action RPG Kakarot, che ripercorre fedelmente le avventure di Goku nella serie anime (lo trovate su Amazon), va ricordato che è stato un character designer anche per tantissime altre serie videoludiche.

Per citare i suoi contributi più famosi, basta ricordare che ha disegnato i personaggi di Dragon Quest e Chrono Trigger, oltre che dell'esclusiva Xbox 360 Blue Dragon.

Recentemente aveva anche contribuito a Fantasian, l'esclusiva su Apple Arcade realizzata da Hironobu Sakaguchi, creando un diorama utilizzando come base per uno dei livelli di gioco.

Nelle prossime settimane uscirà inoltre Sand Land su PlayStation, Xbox e PC, un nuovo action RPG basato proprio sull'omonimo manga di Akira Toriyama.

Il funerale non sarà pubblico, ma si svolgerà solo alla presenza dei familiari più stretti: la famiglia chiede anche di rispettare la loro privacy durante questo momento così delicato.

Tutta la redazione di SpazioGames.it si unisce al cordoglio dei familiari, ringraziandolo per il suo enorme supporto per l'intera industria di videogiochi, anime e manga.