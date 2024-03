Il 31 marzo sarà un giorno triste per i fan di Dark Souls 2

Domenica 31 marzo sarà un giorno triste per i fan di Dark Souls, perché è il giorno in cui i server di PS3 e Xbox 360 per Dark Souls 2 verranno chiusi.

Lasciando da parte Elden Ring (lo trovate a prezzo basso su Amazon), i vecchi soulslike non sono mai passati veramente di moda.

La trilogia di Dark Souls di FromSoftware ha ottenuto un ampio consenso da parte della critica e ha reso popolare il genere Souls, oggi così diffuso. Tuttavia, Dark Souls 2 è spesso indicato come la pecora nera della serie, nonostante i fan non abbiano mai smesso di omaggiarlo.

Indipendentemente da ciò che si pensa di Dark Souls 2, il 31 marzo segnerà la fine di un'era per il gioco. Quel giorno, FromSoftware chiuderà i server del gioco su PS3 e Xbox 360, ossia le piattaforme originali del gioco.

Questo renderà di fatto impossibile per chi ha una PS3 o una Xbox 360 sperimentare le modalità PvP e co-op di Dark Souls 2, anche se il gioco offline sarà ancora disponibile.

I server di Dark Souls 2 chiuderanno ufficialmente alle 13 ora italiana. È sempre triste quando i server di un gioco vengono chiusi, ma la buona notizia è che le funzionalità online del gioco saranno ancora accessibili sulle nuove piattaforme proprio attraverso l'edizione Scholar of the First Sin.

Pubblicata circa un anno dopo il lancio dell'originale Dark Souls 2, Scholar of the First Sin ha portato il gioco su PS4 e Xbox One. Questa versione manterrà i suoi server online - per ora - in modo che i giocatori possano ancora utilizzare le sue funzioni online.

Restando in tema, i fan hanno scoperto un accenno proprio a Dark Souls 2 nel trailer di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che a molti sarà quasi certamente sfuggito.