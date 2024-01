Hogwarts Legacy ha venduto un numero di copie spropositato: i dati ufficiali

Hogwarts Legacy è stato un successo fin dal lancio e, con poca sorpresa, il titolo di Warner Bros ambientato nel Wizarding World ha venduto dall'uscita ad oggi con una grande regolarità e un altissimo ritmo che non ha mai rallentato.

Per questo è stato chiaro fin da subito che Hogwarts Legacy potesse diventare rapidamente il gioco più performante del 2023, almeno in termini di vendite, ma non era facile prevedere un risultato del genere.

In prima battuta, il titolo Warner Bros è ufficialmente diventato il gioco più venduto in formato fisico dello scorso anno, superando anche colossi come EA Sports FC 24 che sono sempre imbattibili soprattutto nei negozi.

I videogiochi in formato fisico sono destinati inevitabilmente a scomparire, ma Hogwarts Legacy ha dato se non altro una botta di vita a questo filone di mercato.

Questo non significa che l'avanzata inarrestabile del digital delivery verrà bloccata ma, al massimo, solo rallentata di un po'. Secondo Gfk, nel 2023 nel Regno Unito sono stati venduti 12,76 milioni di videogiochi in scatola. Si tratta di un calo di quasi il 5% rispetto al 2022.

Ma quanto ha venduto esattamente Hogwarts Legacy nel complesso? Ben 22 milioni di copie, come riporta Variety in esclusiva.

Lo comunica il presidente di Warner Bros Interactive Entertainment, David Haddad, commentando il successo del gioco:

«Ha dato vita a Harry Potter in un modo nuovo per i giocatori in cui potevano essere se stessi in questo mondo, in questa storia. Ed è proprio quello che il team di Avalanche si proponeva di fare quando stava sviluppando il gioco e penso che sia proprio questo il motivo per cui ha avuto una tale risonanza e rimane il gioco più venduto dell'anno nell'intero settore in tutto il mondo. Questa è una posizione che di solito è ricoperta da uno dei giochi sequel di questi operatori storici e siamo così orgogliosi di essere stati in grado di entrare nei ranghi più alti.»

Le vendite in formato fisico di Hogwarts Legacy sono arrivate principalmente da PlayStation 5, con oltre la metà del totale rappresentato. Ma un grande boost l'ha dato anche Nintendo Switch, in terza posizione dopo PlayStation 4.

Se volete contribuire anche voi alla sopravvivenza del formato fisico dei videogiochi, potete farlo acquistando Hogwarts Legacy (o qualsiasi altro videogioco) su Amazon alle migliori proposte economiche.