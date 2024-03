Red Dead Redemption 2 si aggiorna ufficialmente: ecco cosa cambia

Red Dead Redemption 2 è un gioco che sembrava essere stato abbandonato da Rockstar, ma a quanto pare non è così.

Il western (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) è infatti ancora amato dai giocatori di tutto il mondo.

L'avventura di Arthur Morgan è un gioco in grado di regalare grando soddisfazioni, anche dal punto di vista delle vendite.

Ora, come riportato anche da SpottedNews, Rockstar ha rilasciato a sorpresa un aggiornamento per Red Dead Redemption 2, portandolo alla versione 1.32.

La patch introduce una serie di miglioramenti alla stabilità e il supporto per AMD FSR 2.2.

Sebbene l'ultimo aggiornamento importante, ossia la versione 1.31, sia stato rilasciato quasi un anno fa, i fan sono rimasti piacevolmente sorpresi da questo recente rilascio, soprattutto se si considera che il gioco è uscito ormai quasi sei anni fa.

Nonostante l'attenzione fosse rivolta a Red Dead Online con le recenti patch, la sezione per giocatore singolo era rimasta in gran parte intoccata da Rockstar.

L'aggiornamento 1.32, descritto nelle note della patch sul sito del supporto Rockstar, apporta diversi miglioramenti degni di nota.

Oltre a correzioni generali di stabilità, l'aggiornamento introduce il supporto per AMD FSR 2.2 e HDR10+ Gaming sui sistemi compatibili.

Inoltre, è stato risolto un problema che impediva l'uso della risoluzione 3200×2400, migliorando ulteriormente la fedeltà visiva dei giocatori.

Vero anche che Rockstar sembra non puntare troppo alla serie di Red Dead ora come ora, visto che il suo obiettivo per il prossimo futuro è solo GTA 6.

Nel mentre, forse dovremo aspettare Red Dead Redemption 3 per avere un altro mondo tutto da esplorare.

Nell'attesa di saperne di più su eventuali e ulteriori patch, uno YouTuber ha da poco scoperto un'anomalia di Red Dead Redemption 2 che può portare i giocatori in Messico senza l'utilizzo di alcuna mod.