I giocatori di Dragon Ball rendono omaggio a Toriyama

La morte di Akira Toriyama ha sconvolto tutti, inclusi i fan dei videogiochi dedicati a Dragon Ball.

Come ormai saprete bene, ieri abbiamo battuto una notizia che non avremmo mai voluto darvi, ossia che il leggendario autore giapponese ci ha purtroppo lasciati all'età di 68 anni.

L'annuncio è arrivato in maniera del tutto inaspettata, con conseguenti omaggi da parte dell'industria dei videogiochi e non solo.

Ora, come riportato anche da Nintendo Life, sembra che anche la community di giocatori abbia voluto omaggiare il grande autore scomparso.

In questo contesto, la comunità online di Dragon Ball Xenoverse 2 sta rendendo omaggio al grande Akira Toriyama e ha deciso di farlo con alcune dimostrazioni abbastanza plateali.

Dopo che il team di sviluppo del gioco ha pubblicato un breve messaggio di riconoscimento della scomparsa di Toriyama, l'intera comunità si è difatti unita nel gioco per commemorare l'autore venuto a mancare lo scorso 1 marzo.

Poco sotto trovare infatti una breve carrellata di filmati e screen di questo sentito "funerale" virtuale tenutosi sui social di tutto il mondo:

Siamo certi che tanti altri messaggi di cordoglio arriveranno nelle prossime settimane, a dimostrazione di quanto Akira Toriyama sia stato importante per il mondo dei videogiochi e non solo.

Per quei pochi che non lo sapessero, Toriyama è stato infatti il character designer di Dragon Quest, ossia una delle serie di JRPG più importanti al mondo, soprattutto in Giappone, oltre ad aver contribuito a creare i personaggi di Chrono Trigger e tanti altri videogiochi di successo.

Dal canto nostro non possiamo che ribadire come l'intera redazione di SpazioGames sia unita nel cordoglio dei familiari e degli amici di Akira Toriyama, ringraziandolo per il suo impatto nell'industria videoludica e nella cultura pop in generale.