GTA 6, il Trailer 2 "anticipato" da Rockstar

GTA 6 è il gioco più atteso del 2025, sebbene ora vi sono piccole novità sul prossimo Trailer 2.

Dopo il primo trailer dedicato al sequel di GTA V (che trovate su Amazon) non abbiamo visto nient'altro del big Rockstar.

Del resto, il primo filmato ha ottenuto un record assoluto su YouTube, ragion per cui i fan sono ansiosi di ammirare anche il secondo trailer.

Ora, come riportato anche da GamingBible, i fan credono di aver scoperto un teaser che si nasconde in bella vista nel sito di GTA 6 e che li ha mandati giustamente in fibrillazione.

Rockstar ha aggiunto il primo trailer alla sua sezione video, e i fan credono che il secondo trailer sia in arrivo molto presto, magari già entro e non oltre il mese di luglio.

Oltre alla presenza del video, l'OP di Reddit sottolinea che «ci sono anche delle frecce sulla destra», il che sembra suggerire la necessità di scorrere più video.

Alcuni fan, molto saggiamente, preferiscono restare cauti. Altri, invece, si stanno già strappando le vesti, implorando Rockstar di dare loro qualsiasi cosa, anche solo qualche screen del gioco, per tranquillizzarli.

Indipendentemente da quando arriverà il secondo trailer, una cosa è certa: in molti non sono mentalmente preparati ai livelli di eccitazione che porterà.

Nel mentre, altri fan sono convinti di aver scoperto che la data di uscita di GTA 6, dopo aver individuato un messaggio nascosto nel Trailer 1.

Ma non solo: i fan sono ora convinti di sapere che il prossimo Grand Theft Auto 6 otterrà un punteggio pressoché perfetto su Metacritic.

Infine, ricordiamo anche che Rockstar Games è tornata a lavorare a tempo pieno e in ufficio per la fase finale dello sviluppo di GTA 6, in uscita nel 2025, cosa questa che ha generato anche qualche polemica nelle ultime settimane.