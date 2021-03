Zavvi: Tantissime offerte nerd e geek per le Follie di Marzo

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione molto interessante che consente di acquistare tantissimi prodotti geek e nerd a prezzi davvero imperdibili in occasione delle follie di marzo! Le offerte sono piuttosto variegate, partendo dalle Mystery Box. disponibili con diversi temi, ed attualmente potete averne due al prezzo di una! Ideale per fare (o farsi) un regalo, dato che il suo contenuto sarà una vera sorpresa, anche per voi!

Gli amanti di cinema non potranno di certo lasciarsi sfuggire l’occasione di portarsi a casa ben tre film in Blu Ray 4K a soli 32€. Tra le varie pellicole cinematografiche che fanno parte dell’iniziativa troviamo classici come “La Casa” e “Per Semetary“, ma anche prodotti più recenti come “Glass“, “The Revenant” o “Alita: Battle Angel“.

I fan dei LEGO, invece, avranno pane per i loro denti grazie alle incredibili offerte su svariati set, come LEGO Marvel: Casco di Iron Man, proposto a 49,49€ rispetto ai 64,49€ di listino, o LEGO Star Wars: Millennium Falcon, che potete portarvi a casa a soli 140,49€, risparmiando 35€ su prezzo usuale. Infine, dato che quest’anno si festeggia il 25° anniversario dei Pokémon, quale occasione migliore per acquistare dei capi di abbigliamento a tema? Attualmente su Zavvi potete comprare T-Shirt, felpe ed accessori vari, come cappellini, usufruendo di uno sconto del 20%!

Insomma, si tratta dell’occasione perfetta per acquistare diversi prodotti nerd e geek a prezzo scontato. Il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione prima che giunga al termine! Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

