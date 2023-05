Accessori per abbellire la postazione gaming | I migliori del 2023

Una postazione da gaming non deve essere solo comoda e pratica per consentirci di divertirci e smarrirci per qualche ora in compagnia dei nostri videogiochi preferiti: deve essere anche bella da vedere, da vivere, espressione della nostra personalità. Ecco perché — ancora meglio se siete streamer, che quindi sfoggiano luci e decorazioni di ogni sorta durante le loro avventura su Twitch — esistono tantissimi accessori che vi permettono di rendere più bella e più pratica la vostra postazione, venendo incontro alle esigenze (anche estetiche) più diverse.

Chi vi scrive, lo avrete notato durante le nostre live e i nostri video, ha fatto del suo ufficio un vero e proprio posto dove sbizzarrirsi tra accessori, luci e quant'altro. Vediamo quindi in questa guida all'acquisto quali sono gli accessori migliori per abbellire la vostra postazione da gaming, che si parli di illuminazione o di gadget pratici e che danno anche all'occhio la sua famosa parte.

Di recente abbiamo aggiornato la nostra guida proponendo le novità più recenti sul mercato, in modo che possiate trovare facilmente gli articoli che abbiamo suggerito.

I migliori accessori per abbellire la vostra postazione gaming

Luci Philips Hue

Le luci intelligenti per una postazione spaziale

Sapete quanto, nel cinema e nella fotografia (e qui lo suggerisce il nome stesso) sia dovuto all'uso delle luci? Una stessa scena può trasmettere emozioni completamente diverse a seconda dell'illuminazione, e lo stesso vale anche per la vostra postazione da gaming. Per questo motivo, dotare la vostra scrivania delle strisce LED adesive Philips Hue può essere una delle soluzioni migliori che potrebbero venirvi in mente. Queste luci adesive RGB possono essere applicate a piacimento (vi consigliamo di attaccarle sui bordi laterali e posteriori della scrivania, o nei pressi del monitor) per dare accenti luminosi ad alcuni dettagli della vostra postazione. Inoltre, sono controllabili sia tramite l'assistente vocale Amazon Alexa che tramite l'apposita applicazione su smartphone, da cui potrete attivarle, disattivarle e cambiarne in tempo reale il colore. L'effetto wow è assolutamente assicurato.

» Vedi la striscia LED Philips Hue su Amazon

ASUS ROG Sheath

Il tappetino gaming gigante

Se oltre alla bellezza cercate anche la comodità — ossia volete dire addio ai momenti in cui il mouse, nelle fasi di gioco più concitate, vi scivola via dal tappetino — abbiamo una soluzione ideale. Il tappetino per mouse gigante ASUS ROG Sheath, infatti, permette di coprire praticamente la vostra intera scrivania: utilizzatelo come base su cui poggiare non solo il mouse, ma anche la tastiera, per dare alla vostra postazione un look aggressivo e unico, marchiato dalla firma celebre per la qualità offerta ai giocatori. In tinta nera con dettagli a contrasto in rosso, questo tappetino ha una misura di ben 900 x 440 x 3 mm, quindi si adatta anche a scrivanie particolarmente generose.

» Clicca qui per acquistare ASUS ROG Sheath

Tonor braccio per microfono

Robustezza e affidabilità

Siete soliti streammare ma tenete il microfono troppo lontano per via di come è impostata la vostra scrivania? Un'ottima soluzione è quella di affidarsi a un braccio per microfono, che potete applicare con l'apposito morsetto (in dotazione) alla vostra scrivania, estendendolo e avvicinandolo all'occorrenza per l'utilizzo. Il modello che vi raccomandiamo è quello firmato da Tonor e recentemente aggiornato per essere ancora più resistente. Questo braccio microfonico, infatti, è in grado di reggere un peso generoso (fino a 1,8 kg, ossia tre robusti Blue Yeti) ed è adattabile a tantissimi microfoni — compreso il Samson Meteor Mic, per il quale a volte sono richiesti adattatori a parte e che qui sono già forniti. Inoltre, ha anche in dotazione il filtro anti-pop, che impedirà disturbi quando pronuncerete delle lettere labiali come "p" e "b", e una copertura in schiuma per il vostro microfono, oltre alle fascette per bloccare i cavi evitando che rimangano volanti e siano quindi antiestetici. L'ideale, con tutto incluso, per chi vuole sistemare al meglio il microfono nella sua postazione.

» Clicca qui per acquistare il braccio per microfono Tonor

Razer Mouse Bungee V3

Mai più impedimenti per il mouse

Un altro accessorio che non può mancare nella vostra postazione, a maggior ragione se siete cultori del gaming competitivo, è un supporto per il cavo per il vostro mouse. Quello che vi raccomandiamo è Razer Mouse Bungee V3, firmato dalla compagnia nota proprio per i suoi prodotti dedicati agli e-atleti. Questa base è fornita di tre piedini antiscivolo (ma antigraffio) dove potete riporre in sicurezza il cavo del vostro mouse. Il risultato sarà una postazione pulita e il cavo libero da qualsiasi impedimento che in-game vi porti verso una sconfitta, con una funzione peraltro unita a un look piuttosto accattivante.

» Vedi Razer Mouse Bungee V3 su Amazon

Corsair ST100

Il supporto per cuffie bello da vedere

Anche le vostre cuffie da gioco devono trovare la loro giusta posizione in una postazione da gaming benfatta. Ecco perché vi viene in soccorso Corsair ST100 RGB, base porta-cuffie che spicca sia per la bellezza estetica che per la sua solidità. Con un corpo in alluminio, questa base ha infatti un design minimalista in cui però trova spazio una illuminazione RGB a nove zone che potete personalizzare a piacimento. Inoltre, include una scheda audio con surround virtuale 7.1 e un jack per le cuffie da 3,5 mm, per il massimo dell'esperienza sonora, e ha una doppia porta USB 3.1 per alimentare anche altre periferiche che tenete sulla scrivania. Un oggetto bello, intelligente e utile per una postazione perfetta.

» Clicca qui per acquistare Corsair ST100