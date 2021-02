Bravely Default 2 | Guida

Gli appassionati di JRPG possono gioire: Bravely Default 2 è finalmente disponibile in esclusiva per Nintendo Switch!

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, si tratta di un gioco estremamente classico che vi ricorderà con molta probabilità la vostra infanzia o adolescenza da videogiocatori.

Bravely Default 2 ha infatti un impianto ludico molto tradizionale, che alterna dungeon a città-hub, e combattimenti a turni piuttosto schematici.

Proprio i combattimenti hanno dalla loro la meccanica Brave e Default, tramite la quale si possono “prendere in prestito” dei turni per sferrare attacchi aggiuntivi o sommarne di altri a quello che ci spetterebbe regolarmente.

Bravely Default 2, consigli e suggerimenti

Con questa guida, vi vogliamo fornire le nostre indicazioni dopo aver completato il gioco e speso un quantitativo spropositato di ore nel suo mondo.

Tali indicazioni varieranno da veri e propri consigli per farvi sentire a vostro agio in un Bravely Default 2 che presenta un grado di difficoltà di certo non basso, fino a guide ai boss e su come affrontarli per non sbatterci (troppo) la testa.

Prologo e primi due capitoli

I sistemi base del gioco e l’inizio

I sistemi base del gioco e l’inizio La video recensione completa

Il nostro giudizio definitivo con voto

Il nostro giudizio definitivo con voto Consigli per iniziare

Cosa dovete sapere per affrontarlo al meglio

Cosa dovete sapere per affrontarlo al meglio Come salire di livello velocemente

Quali trucchetti dovete conoscere per non grindare troppo

Quali trucchetti dovete conoscere per non grindare troppo Quanto dura Bravely Default 2?

Scoprite quanto vi manca per finirlo

Scoprite quanto vi manca per finirlo Quante città ci sono?

Ecco quali location vi restano da esplorare

Ecco quali location vi restano da esplorare Guida ai boss

Come battere i boss sfruttando le loro debolezze

Come battere i boss sfruttando le loro debolezze Quali sono le migliori carte per B&D?

Vi guidiamo nello spettacolare gioco di carte

Vi guidiamo nello spettacolare gioco di carte Quali sono le classi migliori?

Suggerimenti sul sistema di job

Suggerimenti sul sistema di job Come ottenere la classe Valoroso

Una delle poche classi non incluse nella storia

Una delle poche classi non incluse nella storia Come ottenere la classe Alchimista

Una delle poche classi non incluse nella storia Come ottenere la classe Scommettitore

Una delle poche classi non incluse nella storia Altre in arrivo…

Questo è tutto quello che dovete sapere su Bravely Default 2.

Ovviamente, arricchiremo la guida mano a mano che scopriremo altri particolari che potrebbero darvi una mano col gioco e aggiungeremo link col procedere della sua compilazione, per cui tornare a visitarci per saperne di più molto presto.

Fino ad allora, buon divertimento con il nuovo gioco di ruolo à la giapponese di Team Asano, Claytech Works e Square Enix!