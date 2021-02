Bravely Default 2, le classi migliori

Bravely Default 2 ha un elaborato sistema di classi che permette di equipaggiarne una principale e una secondaria.

La vostra “mossa speciale” dipenderà dalla classe principale ma, per il resto, potrete sfruttare le abilità della secondaria in qualunque momento durante lo scontro proprio come se fosse la classe primaria.

Il numero di abilità dipenderà dal livello che raggiungerete in quella determinata classe, su un totale di 12 gradi da scalare.

In tal senso, il nostro suggerimento è livellare un po’ tutte le classi in cui potreste imbattervi, dal momento che potrebbero tornarvi utili presto o tardi, sia da sole che in coppia con un’altra principale; soprattutto, potrebbero essere utili soltanto dopo aver raggiunto un certo grado (di norma, salvo rari casi, lo diventano dopo il quinto livello).

Quali sono le classi migliori in Bravely Default 2?

Le classi in Bravely Default 2 si sbloccano ottenendo gli Asterischi e questi, ad eccezione di pochi casi, sono tutti reperibili proseguendo nella storia.

Ma quali sono i migliori? Ovviamente, tanto della risposta viene costituito da fattori oggettivi e da come vi piacerà combattere.

Tuttavia, alcune di loro saranno necessarie per il prosieguo dell’avventura, come ad esempio un buon healer (in genere, Gloria come Mago Bianco).

Detto delle “obbligatorie” che sono proprie del genere, di base avrete Seth e Adelle propensi ad aggredire fisicamente (con Adelle in particolare che spesso vi ritroverete a cambiare di ruolo, vista la sua duttilità), Elvis e Gloria più adatti all’uso della magia.

Questi sono i nostri consigli per le classi:

Seth

Fante Corazzato

Baluardo

Il Fante Corazzato è la classe che ci ha accompagnato per tutto il gioco ed è capace di causare danni enormi con la sua Ascia. In particolare, Fendenti Incrociati (che sbloccherete subito) vi darà la possibilità di sferrare due pot enti attacchi in uno.

Baluardo è invece molto utile nel momento in cui dovrete fornire supporto in fase difensiva, difendendo da magie (Fortificazione) e attacchi fisici (Bastione) per un turno.

Gloria

Mago Bianco

Maestro Spirituale

Il Mago Bianco è lo stereotipo del guaritore ed è imprescindibile in ogni tipo di scontro, sia perché cura, sia perché pone Rimedio alle alterazioni di stato.

Maestro Spirituale è un’estensione quasi naturale di questa concezione, con in più la possibilità di sferrare attacchi di luce (ma non aspettatevi che sortisca grandi effetti offensivi).

Elvis

Mago Nero

Oracolo

Elvis è un Mago Nero nato, nel senso letterale del termine: è la classe cui apparterrà già nel momento in cui lo conoscerete e il nostro suggerimento è lasciarlo in quel ruolo, vista l’ottima resa (specie quando può usare le versioni finali delle magie elementali, come Igniga o Criora, anche/soprattutto su singoli nemici).

La sua variante Oracolo vi permetterà invece di avere un po’ di supporto, provando a rallentare i nemici e accelerare invece gli alleati così da raggiungere prima il riempimento della loro barra per l’avvio del turno.

Adelle

Valoroso

Monaco

Spadaccino Infernale

Valoroso – qui vi spieghiamo come ottenerla – vi renderà istantaneamente super esperti di spade (livello S) al terzo grado, ed è capace di sottrarre un turno (Muro dell’angoscia) o aggiungerne uno (Odissea) a tutti.

Il Monaco ha nel Colpo Potente la sua abilità più performante nell’immediato, mentre lo Spadaccino Infernale è in grado di sferrare attacchi continui lungo il corso di tre turni a base di qualunque elemento conosciuto nel gioco – molto utile nelle boss fight.

Questi sono i nostri suggerimenti ma, nel caso in cui vi steste perdendo qualche Asterisco, vi raccomandiamo di consultare la lista completa per assicurarvi di poter completare il gioco nel migliore dei modi.