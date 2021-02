Bravely Default 2, come salire di livello velocemente

Bravely Default 2 è un gioco particolarmente esigente sotto il profilo della sfida e spesso vi ritroverete in condizione di dover fare aumentare il livello del vostro personaggio prima di lanciarvi in una nuova boss fight.

Con questa guida, vogliamo spiegarvi come salire di livello velocemente, in modo da evitarvi di perdere troppo tempo dietro la componente più meccanica del gioco, che fa parte del genere ed è ben conosciuta dagli appassionati di JRPG, ma che alla lunga può stancare.

Come livellare rapidamente

Su Bravely Default 2, scontrarsi con i singoli nemici non ha molto senso, dal momento che le ricompense in termini di XP sono misere.

Appoggiarsi allo scontro individuale con un solo nemico/gruppo di nemici vi condurrà in fretta alla frustrazione, specie una volta che vi apparirà la schermata riassuntiva della battaglia e noterete uno spostamento infinitesimale della barra del livello.

Per questo motivo, dovrete rivolgervi agli scontri consecutivi, in modo da ottenere un moltiplicatore dei punti esperienza che potrete ricevere in una battaglia sola.

Gli scontri consecutivi si attivano colpendo un nemico quando questi è nelle estreme vicinanze di un altro, di base, ma c’è un trucchetto che potete mettere in campo in modo da assicurarvi ancora più scontri consecutivi e moltiplicatori maggiori.

Come usare le esche per salire di livello

Questo trucchetto implica che usiate le esche, ovvero degli strumenti messi a disposizione dal gioco per poter innescare gli scontri consecutivi senza che abbiate la necessità di colpire nemici in prossimità l’uno dell’altro sulla mappa.

Inoltre, un vantaggio delle esche è che non avrete soltanto due scontri ma almeno (a partire da) tre, con un moltiplicatore ovviamente superiore.

Ci sono diversi tipi di esche per diversi tipi di mostri in cui potrete imbattervi, e la scelta dell’esca da usare dipenderà dal dungeon in cui vi troverete e dalla tipologia di nemico che noterete lo popolerà.

Questi sono i diversi tipi di esche disponibili in Bravely Default 2:

Attirafolle (per mostri di tipo Umanoide)

(per mostri di tipo Umanoide) Carne per mostri (Bestia)

(Bestia) Pesce fresco (Fauna marina)

(Fauna marina) Nettare per insetti (Insetto)

(Insetto) Fertilizzante (Pianta)

(Pianta) Non-brodo (Nonmorto)

(Nonmorto) Delizia del diavolo (Demone)

(Demone) Cibo per lo spirito (Spirito)

(Spirito) Mostromix (mostri di tutti i tipi)

Attenzione, ovviamente, ad usare le esche soltanto nel momento in cui sarete sicuri di avere un po’ di nemici di quel tipo nel vostro orizzonte visivo, poiché i loro effetti hanno una durata limitata.

Come si ottengono le esche

Le esche sono merce abbastanza rara, e il perché di ciò è presto spiegato: potrete infatti averle soltanto battendo il tipo relativo di mostro, e anche in quel caso il gioco non vi assicurerà di riceverne una.

Le probabilità di intascarsi un’esca dopo aver battuto un mostro dipendono dalla tipologia di mostro in se (per esempio, la carne per mostri è molto comune, mentre il cibo per lo spirito lo è assai di meno) e sono in ogni caso randomiche.

Nel post-game, alla fine del Capitolo 5, potrete anche acquistarle a parte, ma fino alla prima volta in cui vedrete i titoli di coda questo sarà l’unico modo per ottenerle, insieme ad alcune side quest che, con grande parsimonia, ve ne elargiranno un po’ nel corso del gioco.

Da sottolineare, ad ogni modo, come di particolare importanza sia Mostromix, l’esca tramite la quale potrete attirare in battaglia qualunque tipo di mostro.

Ciò vuol dire garantirsi un numero di incontri consecutivi notevolmente più elevato rispetto a quando useremo un’esca di un tipo specifico, poiché si alterneranno in battaglia mostri di natura diversa con possibilità più ampie di incontri.