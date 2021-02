Quante città ci sono in Bravely Default 2?

Bravely Default 2 è un JRPG tradizionale che fa della bellezza delle sue città un asset importante e gran parte del suo fascino.

Il gioco ha una dimensione fantasy generalizzata, anche se questa prende declinazioni differenti in base alla singola location.

Di fatto, come negli open world a cui siamo abituati, il titolo ha diversi biomi: un’area desertica, un’area forestale, una innevata e così via.

Il numero di città è piuttosto importante perché, a conti fatti, Bravely Default 2 ha una suddivisione in capitoli, con ognuno di loro basato su una singola città.

Ma quante città ci sono nel gioco? Ve lo diciamo in questa rapida guida.

Quante location ha Bravely Default 2?

La risposta breve è: 8 location. Il gioco le comprende in quest’ordine:

Halcyonia

È la città in cui è ambientato il prologo e ritornerete in una fase avanzata del gioco, che avvierà la storia al gran finale.

Qui farete la conoscenza della Principessa Gloria, di Sir Sloan, di Elvis e di Adelle, e giocherete una prima boss fight introduttiva.

Savalon

È l’area desertica che avete esplorato anche nelle demo e in cui è ambientato il primo capitolo, immediatamente successivo al prologo.

Qui vivrete la storia del Principe Castor e del fratello Pollux, imbattendovi in un’appassionante vicenda famigliare di intrighi di palazzo.

Wiswald

È la città fondata dai maghi, tra cui l’insegnante di Elvis, Lady Emma, della quale egli sta provando a decifrare il libro magico che reagisce agli Asterischi.

Troverete altri due amici qui, ovvero Roddy, Lily e Galahad, con cui dovrete intrattenere delle boss fight (nel capitolo 2) prima di stringere un legame che vi porterete fino alla fine della storia.

Rimedhal

È la città innevata, in cui vi imbatterete nel capitolo 3, dove uno spietato culto sta mietendo decine e decine di vittime tra i cittadini più illustri.

La città è la più bella esteticamente e articolata da un punto di vista delle architetture, e ci vivrete la storia più intrigante del gioco – per cui, una volta qui, prestate attenzione.

Enderno

Si tratta, di fatto, dell’unica città per cui non dovrete passare obbligatoriamente. Enderno non è legata infatti all’inizio di un capitolo o ad una particolare missione.

Tuttavia, ci giocherete la parte conclusiva della storyline secondaria più articolata e un’altra che vi consentirà di sbloccare uno dei pochi asterischi secondari.

Holograd

È la capitale dell’Impero, in cui ci inflitreremo per sventare i piani d’invasione del mondo del malvagio Adam (capitolo 5).

Nonostante ci si arrivi un po’ di corsa, anche questa città è pienamente esplorabile, con un negozio e una locanda oltre alle missioni secondarie.

Musa

Non una vera e propria città, ma comunque una location nella quale passerete un bel po’ di tempo, giocandoci ben quattro boss fight (capitolo 5).

Non ha un negozio né una locanda, ed è in realtà quello che rimane del caduto regno di Musa, la casata della Principessa Gloria.

Mag Mell

È il regno delle fate, nel quale giocherete l’atto conclusivo della storia nel Capitolo 6 e la boss fight finale.

È una vera e propria location, con tanto di dungeon (al pari delle altre) in cui poter alzare il proprio livello, negozi e locanda; tuttavia, potrete arrivarci soltanto con l’aiuto di un personaggio che rivelerà la sua identità soltanto molto avanti nella storia…

Questa è la lista completa delle città in Bravely Default 2, la cui consultazione, speriamo, vi darà un’idea dei vostri progressi nel gioco.