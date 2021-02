Bravely Default 2, guida ai boss

Al pari di ogni buon JRPG, in Bravely Default 2 ci sono molti boss e siamo qui per darvi qualche indicazione su come batterli.

Il gioco non vi metterà di fronte a sfide particolarmente elaborate per gran parte del tempo, nel senso che arrivandoci al livello giusto (e magari qualcosina in più) non avrete bisogno di applicare delle strategie specifiche.

Tuttavia, adottando anche la classe giusta, potrete sfruttare le vulnerabilità di cui vi parleremo adesso, che comprendono non soltanto le debolezze elementali ma anche la sofferenza di una particolare tipologia di arma.

Inoltre, di seguito trovate tutti i boss in ordine cronologico, quindi la lista che potete vedere rappresenta l’esatto ordine in cui li incontrerete nel gioco con tanto di tasso di difficoltà.

Come battere Selene e Dag

Con questi due personaggi avrete la prima boss fight di Bravely Default 2, con cui avrete un assaggio del tasso di sfida di mob che incontrerete alla fine di un tradizionale dungeon.

Nessuno dei due presenta danni dimezzati, immunità, assorbimenti, né oggetti che lascia cadere o che è possibile rubare.

Selene ha queste vulnerabilità:

spada

arco

fuoco

Per Dag, invece, è consigliabile sferrare gli attacchi con un personaggio la cui classe sia dotata di pugnali.

Li incontrerete nel prologo e durante la boss fight il protagonista Seth scoprirà il suo legame con i Cristalli (quello di Terra), tramite i quali eseguire una prima mossa speciale.

Ad incontro finito otterrete la preziosa classe del Fante Corazzato, che presumibilmente vi tornerà utile addirittura fino alla conclusione del gioco.

Come battere Horten

Il malvagio primo ministro di Savalon sarà il secondo boss che incontrerete nel lungo prologo di Bravely Default 2.

Per batterlo, è consigliabile sfruttare queste vulnerabilità:

spada

arco

terra

Una volta sconfitto, Horten lascerà cadere un Attirafolle, ovvero l’esca tramite cui innescare gli incontri multipli con i nemici umanoidi.

Inoltre, vi lascerà un Asterisco attraverso il quale avrete accesso alla classe del Monaco.

Come battere Adam

Non si tratta di una vera e propria boss, dal momento che la dovrete perdere e anche piuttosto in fretta per fini narrativi.

A tal proposito, giusto per evitare di sprecare risorse, potrebbe tornarvi utile sapere che dimezza i danni derivanti dal fuoco.

Tuttavia, non potrete battere Adam in questo primo incontro, per cui potete semplicemente lasciare che vi elimini e godervi il prosieguo della storia.

Come battere Orpheus

Orpheus è il bardo di corte del Principe Castor e lo incontrerete nel primo capitolo, nella stessa posizione in cui avete completato la prima demo di Bravely Default 2.

Il personaggio ha queste vulnerabilità:

lancia

arco

acqua

Attenzione agli elementi che userete per attaccarlo, dal momento che dimezzerà i danni di vento che proverete a causargli.

Battendolo, otterrete l’Asterisco con cui si gioca la classe del Bardo.

Come battere Anihal

Anihal è un’amica degli animali, capace di tenere a bada e stringere rapporti con mostri che generalmente causerebbero spavento.

Il personaggio ha queste vulnerabilità:

spada

terra

Battendolo, otterrete l’Asterisco con cui potrete vestire i panni del Domatore.

Come battere Bernard

Bernard è un boss con cui vi siete misurati già nella demo di Bravely Default 2, anche se con le dovute differenze.

È forse la prima boss fight piuttosto dura che affronterete, e sarà importante sfruttare le debolezze del personaggio.

Queste le vulnerabilità del personaggio:

ascia

arco

terra

luce

Attenzione a come lo attaccherete, però, dal momento che dimezzerà tutti i danni causati da vento e buio.

Battendolo, avrete l’Asterisco con cui potrete diventare un Ladro.

Come battere il Principe Castor

Il Principe Castor è il boss di fine capitolo, che non dimezza danni in alcun modo né dispone di immunità.

Queste sono le sue vulnerabilità:

pugnale

arco

acqua

vento

Una volta sconfitto, lascerà cadere un Fertilizzante, un’esca con cui potrete attirare in battaglie consecutive i mostri di tipo Pianta.

Se equipaggerete la classe Ladro potrete rubargli fino a due oggetti e, soprattutto, battendolo avrete la classe Furia.

Come battere Roddy

Una volta a Wiswald, avrete un primo scontro con Galahad, dal quale dovrete uscire rapidamente poiché non potrete batterlo.

Fatto ciò, potrete scegliere se andare prima da Roddy o da Lily. Andando prima da Roddy, vi ritroverete di fronte il primo personaggio con un’immunità, quella al buio.

Queste le sue vulnerabilità:

lancia

arco

fuoco

luce

Inoltre, dimezzerà i danni d’acqua, di fulmine, di terra e aria, per cui sarà un avversario che probabilmente vi converrà battere con la forza bruta.

Battendo Roddy, otterrete l’Asterisco con cui giocherete la classe del Mago Rosso, utile perché ha sia le abilità curative del Mago Bianco che quelle offensive del Mago Nero (alcune di entrambe, per la precisione).

Come battere Lily

Lily è la moglie di Roddy, donna in lutto per la scomparsa della figlia e celata al termine di un dungeon boschivo piuttosto pericoloso.

Non è un boss particolarmente complicato, come testimoniano le sue tante vulnerabilità:

spada

bastone

fulmine

luce

Tuttavia, ha la capacità di dimezzare danni ai pugnali, all’arco, e agli attacchi d’aria e buio per quanto riguarda gli elementali.

Una volta sconfitta, avrete l’Asterisco con cui sbloccare la classe dell’Esploratore.

Come battere Galahad

Completate le due sfide di cui sopra, avrete accesso alla vera boss fight contro Galahad. Galahad è un boss molto tosto, per il quale potreste aver bisogno di un po’ di grinding aggiuntivo rispetto alla sola esplorazione diretta dei dungeon.

Al di là della sua grande capacità sia difensiva che offensiva, questo è rappresentato anche dalle vulnerabilità piuttosto difficili da sfruttare.

Ne ha solo contro:

pugnale

bastone

luce

Inoltre, ha danni dimezzati contro:

spada

lancia

arco

terra

aria

Battendolo, otterrete due oggetti: lo scudo del gigante, che aumenterà la vostra difesa fisica in maniera sensibile, e l’Asterisco con cui avrete la classe Maestro di Scudi.

Come battere Folie

Questa inquietante peste è il boss finale del Capitolo 2 e la sua storyline rappresenta il punto in cui il gioco, di fatto, decolla.

Scontrandovi con lei (e due mostri che terrà al proprio fianco), incontrerete il malus dell’Imbrattamento per la prima volta.

Le sue vulnerabilità non sono facilissime da sfruttare:

lancia

acqua

Inoltre, dimezzerà qualunque danno di fuoco o luce vogliate sferrarle, mentre avrà un’immunità agli attacchi di buio.

Battendola, otterrete l’Asterisco in cui diventare un Pittomante.

Come battere Martha

Martha non è un vostro nemico ma, dopo una bella sequenza narrativa, vorrà misurarsi con voi e dovrete batterla in uno scontro inizialmente alquanto facile, ma nelle battute finali non semplicissimo.

Il personaggio è vulnerabile a questi attacchi:

pugnale

arco

fuoco

buio

Dimezzerà però i vostri attacchi con lancia, fulmine e aria, mentre lascerà cadere i sandali di Ermes (con cui aumenterete il vostro parametro della velocità) e l’Asterisco che vi conferirà la classe del Dragone.

Come battere Helio e Gladys

Incontrerete Helio e Gladys in una boss fight unica, una volta addentrati nel capitolo 3 e nella città di Rimedhal.

Come nella precedente boss fight di coppia, sarà importante avere una buona varietà di classi in squadra, dal momento che ognuno di questi nemici avrà delle vulnerabilità diverse.

Le debolezze di Helio sono:

spada

lancia

aria

buio

Dimezzerà però i vostri danni a base di acqua e luce.

Le vulnerabilità di Gladys sono:

ascia

terra

luce

Dimezzerà i vostri danni da spada, arco, fuoco e fulmine.

Gladys vi conferirà l’Asterisco tramite il quale avrete la classe del Maestro di Spade, mentre Helio vi lascerà la sua capacità da Maestro Spirituale.

Come battere Domenic

Domenic è l’autoproclamato salvatore di Rimedhal nonché portavoce del Signore dei Draghi. Nonostante sia di fine livello, non è una boss fight particolarmente complicata, anche perché preceduta da un labirintico dungeon in cui farvi tranquillamente le ossa.

Le sue vulnerabilità sono:

pugnale

bastone

buio

Dimezzerà però i vostri attacchi a base di arco, fuoco, acqua e fulmine, mentre assorbirà i danni da terra (per cui non usate la mossa speciale di Seth).

Una volta battuto, avrete accesso all’Asterisco con cui ottenere la classe dell’Oracolo.

Come battere Glenn

Glenn è un raro caso di boss opzionale, sindaco di Enderno e gemello di Glynn. Enderno è la sola città in cui potrete recarvi o meno, giacché non servirà ai fini del completamento della storyline.

Insieme al fratello, sarà protagonista di una storyline secondaria e di una boss fight conclusiva, in cui esibirà vulnerabilità a:

pugnale

lancia

fulmine

Attenzione perché dimezzerà i vostri attacchi a base d’acqua, aria e buio. Una volta battuto, però, vi conferirà l’Asterisco necessario per avere la classe dell’Alchimista.

Come battere Lonsdale

Lonsdale fa parte dello schieramento avverso, è infatti al servizio di Adam e dell’impero di Holograd, ma è un personaggio che ha molto da dire.

Nonostante ciò, la sua è una boss fight alquanto rapida, sebbene abbia soltanto due vulnerabilità e due che è difficile sfruttare:

pugnale

buio

Inoltre, dimezzerà i vostri danni da lancia, fulmine, terra e luce, e questo vuol dire che per gran parte del tempo dovrete attaccarlo frontalmente e di fisico.

Sconfiggerlo, in un quarto capitolo dalle scarse emozioni, vi regalerà almeno l’Asterisco con la classe del Baluardo, una di quelle che vi porterete fino alla fine del gioco (se non altro come secondaria, dal momento che consente di estendere difese magiche e fisiche molto utili in boss fight).

Come battere Marla

Per accedere alla boss fight con Marla a Savalon, dovrete rispondere correttamente ad alcune domande seguite ad una rapida raccolta informazioni/indagine in città.

Fatto ciò, vi ritroverete davanti ad uno scontro abbastanza duro. Il personaggio, con un background profondo, dispone di due vulnerabilità:

lancia

luce

Inoltre, dimezzerà i danni dettati da pugnale e buio, per cui ricordate di non ricorrervi per non vedere sprecato un attacco.

Battendo Marla, otterrete l’accesso all’Asterisco che vi conferirà la classe dello Spettro.

Come battere Vigintio

Non poteva mancare un mago deformato che si è trasformato in un nonmorto in Bravely Default 2, giusto? Evidentemente no, ed ecco qui che Vigintio si presenta con una boss fight piuttosto impegnativa a Wiswald.

Si tratta del boss con il maggior numero di assorbimenti, il che vuol dire che tassativamente non dovrete attaccarlo, pena dargli punti vita, con:

fuoco

acqua

aria

buio

Vigintio è vulnerabile di fronte agli attacchi con pugnale, lancia e luce, di contro, per cui potreste voler sfruttare queste debolezze. Tuttavia, dimezza i danni da bastone.

Sconfiggendolo, otterrete l’Asterisco che vi darà la possibilità di aggiungere al vostro roster la classe dell’Arcanista.

Come battere Adam

Completata la boss fight con Vigintio, il gioco manderà avanti la storia con una serie di cutscene e momenti determinanti della trama, che culmineranno nella boss fight con Adam e il dungeon che la precede.

Adam è vulnerabile agli attacchi con l’ascia, per cui è consigliabile procedere per attacchi fisici a testa bassa, mentre ha danni dimezzati a:

spada

fuoco

acqua

buio

Il personaggio lascerà cadere una Forcina d’oro una volta sconfitto, oltre all’Asterisco con cui ottenere la classe dello Spadaccino Infernale.

Come battere Edna

Edna, la sorella di Adelle, può essere abbastanza complicato come boss fight, per cui sarà bene livellare a dovere prima di incontrarla (il dungeon che la precede è piuttosto utile in tal senso, visto che è alquanto probante) oltre a sfruttarne le debolezze.

Le vulnerabilità di Edna sono:

lancia

arco

fulmine

luce

Il personaggio ha inoltre danni dimezzati da acqua, immunità alla terra (non sprecate turni usando la mossa speciale di Seth, quindi) e assorbe gli attacchi da buio.

Non vi lascerà né oggetti né Asterischi, ma batterla rappresenta di fatto l’inizio della fine, conferendovi il primo finale.

Come battere Sir Sloan

Dopo il primo finale, vi si sbloccherà nel post-game la boss fight con lo spirito di Sir Sloan. Vi raccontiamo in un’apposita guida come e dove trovarlo, mentre qui vi parliamo delle sue debolezze.

Si tratta di un boss molto probante, che forse non vi aspettereste di avere davanti così forte al livello 60, per il quale potrebbe tornarvi utile grindare un altro po’ nel regno delle fate e tornare con un paio di livelli in più.

Quando lo sfiderete, Sir Sloan avrà queste vulneribilità:

arco

bastone

buio

Come per la boss fight successiva, il consiglio è utilizzare la classe Baluardo come secondaria su Seth in modo da piazzare abilità difensive contro i suoi attacchi fisici molto, molto forti; usando un Bastione guadagnerete un turno in cui permetterete all’healer (di norma, Gloria) di curarvi e assorbire così più a lungo i danni derivanti dai suoi formidabili attacchi.

Tenete a mente che il personaggio ha danni dimezzati da spada, fuoco, aria e luce, e che una volta battuto otterrete l’Asterisco con cui sbloccare la preziosa classe del Valoroso.

Come battere l’Oblio della Notte

L’Oblio della Notte è il boss finale di Bravely Default 2, e si articola in tre fasi diverse. Il suggerimento è equipaggiarvi con tantissima Panacea ed Etere, e ora vi spieghiamo perché.

La prima fase è piuttosto semplice e vi basterà attaccarlo a testa bassa per portarla a casa; di particolare aiuto è Luce della giustizia, metà ascia e metà luce, un attacco da 47 PM della classe Baluardo (che abbiamo usato come secondaria su Seth).

Dalla seconda in poi invece tenderà a prosciugarvi di tutto il vostro Mana infliggendovi Tenebra, per cui siate pronti a ricorrere alla Panacea o alla magia bianca Rimedio del mago bianco per eliminare in fretta questo fastidioso stato (sui personaggi che attaccano di fisico lasciatelo stare tranquillamente, per quanto possa dispiacervi rinunciare a Luce della giustizia).

Rimedio non ha alcuna efficacia, purtroppo, sullo stato di Furia che il boss vi infliggerà allo stesso modo, e qui entrerà in gioco obbligatoriamente la Panacea: sarà ok lasciare Furia sui personaggi che vorrete attacchino di fisico, mentre guaritore e mago nero dovranno essere “lucidi” per proteggere la squadra e sfruttare le debolezze del nemico.

La terza fase si farà ancora più complicata, dal momento che per attaccare il corpo dell’Oblio dovrete passare prima per due “nemici”, ovvero le sue mani.

La mano che ghermisce e la Mano che perdona entreranno in gioco per tre volte, ogni volta con un quantitativo di HP ridotto rispetto alla precedente, ma fintanto che saranno in gioco vi infliggeranno gli stati precedenti e potranno persino “rubare” uno dei vostri personaggi e tenerlo lontano per qualche tempo dal campo.

Le vulnerabilità dell’Oblio della Notte sono:

spada

ascia

luce

Non provate attacchi di buio, dal momento che li assorbirà completamente.

Le vulnerabilità della Mano che ghermisce sono:

acqua

Dimezza i danni da luce, mentre è immune al fulmine. Lo stesso si applica per la Mano che perdona, di cui potreste volervi liberare prima poiché ha meno HP (si parte da 15.000 circa).