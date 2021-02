Bravely Default 2, come ottenere la classe Valoroso

Alcune delle classi di Bravely Default 2 non sono disponibili limitandosi a giocare la storia principale, per cui potreste non trovarle al primo colpo.

In una manciata di casi, dovrete infatti uscire dal cosiddetto golden path ed esplorare contenuti secondari per portarvi a casa tutti gli Asterischi.

Siamo qui per darvi tutte le dritte del caso, in modo che possiate completare il vostro catalogo di “job” inclusi nel JRPG di Team Asano e Claytech Works.

Tra queste classi c’è quella del Valoroso, che probabilmente vi farà perdere un po’ di tempo prima che possiate farla vostra.

Come sbloccare l’Asterisco Valoroso

Per ottenere l’Asterisco della classe Valoroso in Bravely Default 2, dovrete dirigervi nell’area dungeon precedente la città desertica di Savalon.

Dovrete farlo specificamente nel post-game e per la precisione dopo aver completato il Capitolo 5, durante il Capitolo 6 in cui dovrete finire il gioco.

Da Savalon, tornate al percorso precedente (quello che vi ha portato in città) e proseguite verso ovest fino a raggiungere la Valle dei Sospiri; non prendete il primo portale che vi si sarà sbloccato al vostro passaggio originale ma proseguite a piedi sempre verso la sinistra dello schermo.

Il percorso obbligato vi porterà a scendere e proseguire sempre verso sinistra, dopodiché potrete salire prendendo la destra. Ci sarà un punto di salvataggio, usatelo perché vi aspetta la boss fight e sarà piuttosto dura.

Una volta salvato, prendete la prima a sinistra e salite; avvicinandovi alla tomba di Sir Sloan vi si attiverà una cutscene, al termine della quale dovrete battervi con il suo spirito per conquistare l’Asterisco con la classe Valoroso.

Per farcela, anche se doveste arrivarci con livello 60-64, potrebbe servivi un’ulteriore passata di grinding e conquistare un paio di livelli in più.

Vi consigliamo in particolare di usare, almeno come classe secondaria, il job Baluardo, tramite il quale potrete difendervi da almeno uno degli attacchi nello stesso turno di Sir Sloan.

Completata la boss fight, scoprirete una sorprendente verità riguardo all’Asterisco e conquisterete una delle classi più potenti del gioco.