Bravely Default 2, come ottenere la classe Scommettitore

In Bravely Default 2, gran parte delle classi è legata al prosieguo della storia: vi basterà continuare a giocare per averle quasi tutte.

Una manciata, però, vi richiederà di completare delle side quest e/o battere dei complessi boss, e questo processo potrebbe non essere particolarmente immediato.

Per tale ragione, ci siamo qui noi per spiegarvi come ottenere alcune delle classi più “misteriose” del JRPG per Nintendo Switch.

In particolare, la classe Scommettitore sarà piuttosto difficile da portare a casa, sebbene sia tra le prime disponibili nel gioco.

Come sbloccare l’Asterisco Scommettitore

La side quest tramite la quale potrete disporre della classe dello Scommettitore sarà disponibile poco dopo aver battuto il boss Anihal.

Per accedervi, dovrete recarvi alla casa da gioco di Savalon e dirigervi in alto a destra della schermata all’ingresso, appena sotto la grande scalinata che porta al piano superiore.

Lì troverete il personaggio di Orpheus, il bardo spogliato del suo Asterisco e dunque in umili abiti “civili”, che vi chiederà di vendicare una truffa subita dalla croupier Shirley.

Prima di poter giocare contro di lei a B&D, dovrete però fare due partite contro altri personaggi nella sala da gioco e poi tornare da lei.

Una volta vinta la partita a B&D (attenzione: provate a chiuderla rapidamente, poiché rafforzerà subito le sue carte e faticherete ad eliminarle), sarete chiamati ad affrontarla in una boss fight che la vedrà assistita da due scagnozzi.

Sia Shirley che gli scagnozzi saranno particolarmente vulnerabili ad attacchi a base di fulmini, per cui spammate attacchi di questo tipo.

Casomai aveste saltato questo scontro e dunque siate a caccia di tutti gli Asterischi, niente paura: la boss fight rimarrà comunque disponibile in qualunque momento.

Una volta sconfitta Shirley, ecco che avrete guadagnato l’Asterisco con cui avrete accesso alla classe dello Scommettitore.