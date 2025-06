Nintendo Switch 2 ha portato con sé una serie di aggiornamenti gratuiti per i titoli Nintendo Switch che sono stati applicati in maniera automatica sui software. In queste prime settimane dall'uscita ci sono state alcune perplessità riguardo alcuni titoli, come Pokémon Scarlatto e Violetto, ma a quanto pare molti aggiornamenti gratuiti funzionano in maniera egregia.

Questo è quello che segnala Digital Foundry, che ha messo alla prova diversi titoli del catalogo originale scoprendo miglioramenti che vanno ben oltre le aspettative iniziali. I risultati ottenuti dimostrano come l'hardware potenziato riesca a trasformare radicalmente l'esperienza di gioco anche per produzioni pensate per la console precedente.

Alcuni titoli, segnalano gli esperti di DF, beneficiano di upgrade talmente sostanziali da sembrare completamente rinnovati, mentre altri mostrano miglioramenti più contenuti ma comunque apprezzabili.

The Legend of Zelda: Link's Awakening e Echoes of Wisdom rappresentano probabilmente gli esempi più eclatanti di questa evoluzione tecnologica.

Entrambi i titoli, che sulla console originale soffrivano di occasionali cali di frame rate, ora mantengono stabilmente i 60 fotogrammi al secondo in ogni situazione di gioco. Il salto di risoluzione risulta ancora più impressionante: in modalità dock si passa da circa 720p fino a 1620p nelle aree esterne, mentre in modalità portatile l'upgrade porta da una risoluzione interna di 570-600p direttamente al 1080p nativo. L'unica nota stonata riguarda l'effetto depth of field, che risulta meno marcato rispetto all'originale, probabilmente perché non è stato ricalibrato per le risoluzioni più elevate.

Super Mario Odyssey beneficia di miglioramenti altrettanto sostanziali, con una risoluzione dinamica che passa da 900p a 1800p in modalità dock, garantendo un'esperienza ottimale su display 4K nativi. Le problematiche prestazionali che caratterizzavano alcune aree particolarmente complesse come New Donk City appartengono ormai al passato. Anche le animazioni decimate, che sulla console originale venivano aggiornate a velocità ridotta in base alla distanza dal giocatore, ora funzionano correttamente a 60fps costanti.

Tra i giochi più sorprendenti segnalati ci sono anche Super Mario 3D World Bowser's Fury, che offre un interessante caso di studio sulle potenzialità della nuova piattaforma. Mentre il gioco base passa da un 1080p dinamico a 1800p dinamico mantenendo i 60fps, è Bowser's Fury a stupire maggiormente. Questo contenuto aggiuntivo, tecnicamente più ambizioso, vede la risoluzione salire da circa 720p a 1800p dinamico in modalità dock, con prestazioni finalmente stabili a 60 fotogrammi al secondo.

E ci sono altri giochi che, seppure con delle difficoltà, hanno fatto lavori altrettanto egregi nella riproposizione di vecchi giochi Switch. Per quanto riguarda gli aggiornamenti a pagamento, invece, quelli di The Legend of Zelda spiccano tra i migliori e danno una nuova vita ai due capolavori per Switch.