Devo giocare Bravely Default e Second: End Layer prima di Bravely Default 2?

Team Asano ha realizzato Bravely Default, Bravely Second: End Layer e Bravely Default 2, e in tanti si chiedono se dovrebbero giocarli tutti e tre in modo da avere un quadro completo della storia.

Sapendo che si tratta del terzo capitolo, infatti, si potrebbe tendere a pensare che potrebbe esserci qualche tipo di connessione.

Invece, ora che Claytech Works ha preso in mano il franchise di Square Enix, abbiamo delle buone notizie per i neofiti.

Devo giocare i primi capitoli per capire Bravely Default 2?

La buona notizia è in particolare che la serie è ora diventata antologica, molto similmente a quanto accaduto con Final Fantasy.

Questo vuol dire che non avrete bisogno di giocare nessuno dei primi due episodi per godervi appieno Bravely Default 2.

Trattandosi di una saga antologica, BD e End Layer non sono “obbligatori” per quanti vorranno giocare il nuovo capitolo.

Tuttavia, quei due giochi sono l’uno il seguito dell’altro ma sono disponibili soltanto su Nintendo 3DS, e questo vuol dire che, doveste volerli recuperare, dovrete procurarvi quella console.

Casomai doveste volerli recuperare, vi abbiamo spiegato quanto durano tutti e tre i giochi, e quanto in relazione al nuovo prodotto in esclusiva per Nintendo Switch.

Si tratta di giochi dall’impostazione molto tradizionale, per cui vi servirà un bel po’ di tempo a disposizione per poter completare questi probanti JRPG.

I tre titoli condividono la mitologia alla base della storia, basata sulla ricerca dei Cristalli per salvare il mondo da una minaccia incombente.

Al di là di questo, però, non troverete altre connessioni di sorta: il gioco ha nuovi personaggi e nuove location, per cui non vi servirà alcuna conoscenza pregressa.