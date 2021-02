Quanto dura Bravely Default 2?

Bravely Default 2 è un JRPG e in quanto tale non vi sorprenderà sapere che ha una durata estremamente prolungata.

Il gioco è un prodotto estremamente tradizionale per cui, anche da questo punto di vista, è allineato agli standard di un genere popolato da titoli lunghi e connotati da una certa lentezza di fondo.

Allo stesso modo, possiamo definirlo allineato con i precedenti due capitoli del franchise, solo leggermente più lungo, che presentano su Nintendo 3DS una quantità di contenuti molto simile.

Quanti capitoli ci sono?

In Bravely Default 2, nel solco della tradizione della serie, troverete più di un finale. Il primo sarà sbloccato completando i 5 capitoli iniziali.

Una volta battuto il boss finale del quinto capitolo, vi ritroverete dopo i titoli di coda e una serie di brevi cutscene, di fronte alla possibilità di continuare a giocare e accedere al Capitolo 6.

Qui avrete accesso ad un’altra ambientazione intera, quindi per dimensioni assimilabile a tutte le altre principali, e ad una nuova boss fight conclusiva.

Tuttavia, battere questo boss non basterà per garantirvi il best ending per cui, persino dopo aver ultimato lo scontro, dovrete trovare il modo per dirvi interamente soddisfatti del vostro percorso nel titolo.

A questo va aggiunto un prologo che da solo ha una durata di ben cinque ore, nel quale vengono introdotte storia e personaggi principali.

Quante ore servono per completare Bravely Default II?

Come abbiamo osservato in alto, Bravely Default 2 è un prodotto estremamente tradizionale, allineato molto probabilmente a quelle che sono le vostre aspettative in tutti i sensi.

Questo copre anche il discorso della longevità, dal momento che il monte ore che vi sarà richiesto per il completamento sarà molto importante.

Nello specifico, parliamo di 65/70 ore necessarie per raggiungere e completare il Capitolo 5, e vedere dunque i titoli di coda per la prima volta. Finirete questo capitolo con un livello dei personaggio pari a 60+ (non è il level cap, ma prendetela come una raccomandazione).

Per il capitolo 6, a patto di essere già muniti del livello necessario e dunque di non doversi fermare prima dell’ultima boss fight nell’area adibita al livellamento (cosa che comunque vi consigliamo), vi serviranno invece 73-75 ore.

Entrambe le stime includono alcune deviazioni, sia per un numero discreto di side quest, sia per il grinding che ci ha portato spesso sopra livello.

Quanto durano Bravely Default e Bravely Second: End Layer?

Se volete fare un paragone rapido con i precedenti capitoli della serie, eccovi serviti con alcuni numeri interessanti.

Bravely Default 1 ha una durata media di 56,5 ore per la main quest, mentre la main quest più gli extra arrivano fino a 76 ore.

Bravely Second: End Layer è leggermente più corto, con una media di 43 ore per il completamento della storia e di 63,5 per la main quest più gli extra.

Insomma, parliamo di giochi che sanno tenervi incollati allo schermo e che, come sanno bene i fan, vedono tali stime aumentare ulteriormente nel caso foste completisti oppure voleste anche soltanto spolparvi tutte le missioni secondarie.