Bravely Default 2, tutti gli Asterischi

I giocatori di Bravely Default 2 sapranno che gli Asterischi sono necessari per sbloccare le classi del titolo.

Per alcune basta semplicemente giocare la storia principale, mentre per una manciata dovrete esplorare i contenuti secondari.

Saprete bene che la storia prevede che completiate il vostro catalogo di Asterischi in modo che Elvis possa decifrare il misterioso libro di Lady Emma.

Tale libro sarà necessario per completare la storia al 100%, per cui dovrete assicurarvi di avere tutti gli Asterischi con voi (e di conseguenza tutte le classi che porteranno in dote).

Tant’è vero che potrete provare ad abbattere all’infinito l’Oblio della Notte ma alla fine della boss fight conclusiva (che consta di tre fasi) sarete sempre privati di tutti gli Asterischi e otterrete il bad ending.

La lista completa degli Asterischi e delle Classi

Bravely Default 2 non vi darà particolari indizi su dove andare per trovare gli Asterischi o sul loro numero esatto fino a quando non avrete completato la lista, però.

Questo potrebbe mandarvi un po’ in confusione e potreste stare girando in rete per trovare una lista completa e soprattutto nella nostra lingua.

Casomai vi foste perso qualche Asterisco, allora, qui trovate la lista completa in Italiano:

Tuttofare

È la classe iniziale, con cui potrete scoprire le caratteristiche dei nemici senza spendere Lenti Ottiche

È il mago offensivo, ruolo ricoperto fin dall’inizio da Elvis

È l’healer, il ruolo più indicato per Gloria

Lo otterrete contro Dag e Selene

Lo otterrete contro Horten

Lo otterrete contro Orpheus

Lo otterrete contro Anihal

Lo otterrete contro Bernard

Qui scoprite come ottenerla

Lo otterrete contro il Principe Castor

Lo otterrete contro Roddy

Lo otterrete contro Lily

Lo otterrete contro Galahad

Lo otterrete contro Folie

Lo otterrete contro Martha

Lo otterrete contro Helio

Lo otterrete contro Gladys

Lo otterrete contro Domenic

Qui scoprite come ottenerla

Lo otterrete contro Vigintio

Lo otterrete contro Lonsdale

Lo otterrete contro Marla

Lo otterrete contro Adam

Qui scoprite come ottenerla

Nella nostra guida ai boss scoprirete come e quando otterrete ciascun Asterisco/Classe, sebbene – come noterete nell’elenco in alto – per tre di loro dovrete compiere delle azioni speciali.

Ovviamente, alcune classi saranno migliori di altre – o semplicemente vi ci troverete di più nel corso del gioco -, per cui vi abbiamo fornito un po’ di consigli su quali potreste voler usare nel vostro playthrough.