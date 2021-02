Bravely Default 2, consigli per iniziare

Il grande giorno di Bravely Default 2 è arrivato e, grazie ad un codice inviatoci con grande anticipo da Nintendo, possiamo darvi qualche consiglio su come iniziare la vostra avventura nel vasto continente di Excillant.

Quello realizzato da Team Asano e Claytech Works è un JRPG complesso, dall’elevato tasso di sfida, per cui potrebbe servirvi una mano da chi ci ha giocato e l’ha finito settimane prima del lancio ufficiale – siamo noi!

Eccoci qui, dunque, con qualche suggerimento che avremmo gradito ci fosse stato dato prima che anche noi iniziassimo a giocarci, e che potrebbe tornarvi utile prima di spendere 90+ ore nell’ultima fatica pubblicata da Square Enix.

Ovviamente, sentitevi liberi di consultare la guida di Bravely Default 2 nella sua interezza per tutte le altre indicazioni utili che abbiamo in serbo per voi per facilitarvi la vita e raccontarvi di più su come si giochi questo affascinante gioco di ruolo giapponese.

Non lasciate i dungeon prima che i nemici scappino vedendovi arrivare

Una delle grandi novità di Bravely Default 2 è la possibilità di vedere i nemici di fronte a sé: nei precedenti capitoli, infatti, gli incontri erano del tutto casuali e quindi, esplorando un dungeon, era possibile imbattersi in qualunque nemico, in qualunque momento.

La buona notizia è che non solo possiamo vedere i nemici che ci si parano davanti, ma che possiamo addirittura avere degli indicatori che ci dicono subito quanto sia difficile per noi sfidarli e che tipo di ricompensa, in termini di XP, possiamo pensare di ottenere.

In pratica, i nemici con un livello superiore o pari al nostro ci correranno incontro con un punto esclamativo sulla testa, mentre quelli con livello inferiore scapperanno via con tre gocce di sudore freddo ad indicare lo spavento che indurremo loro alla sola vista.

Ecco, fintanto che non vedrete quelle gocce di sudore su tutti i tipi di nemici in un dungeon, non dovete lasciarlo per recarvi alla boss finale di quell’ambientazione; se lo farete, vi scontrerete col nemico più forte della location sotto livello.

Il fatto che ci arriviate col livello giusto non assicura al 100% che abbiate la vittoria in tasca, ovviamente, e questo è acuito dall’equilibrio precario su cui si poggia l’intero tasso di sfida di Bravely Default 2; di certo, però, fare le cose per bene vi garantirà una buona chance di farcela.

Usate le esche per le battaglie consecutive

Battendovi singolarmente con questo o quel nemico, noterete che Bravely Default 2 non è particolarmente propenso a sganciare punti esperienza; le ricompense, di norma, sono anzi piuttosto scarse.

Dal momento che il grinding è una componente fondamentale del gioco, e che dovrete ricorrervi spesso per vedere il vostro personaggio salire al livello richiesto da una boss fight, è il caso che rendiate l’esperienza quanto più fruttuosa possibile.

Gli sviluppatori hanno inserito delle apposite componenti di gioco tramite le quali livellare più velocemente, ovvero le esche: ce n’è una per ogni tipo di nemico e, usandole, non solo li attireremo per battercisi rapidamente, ma innescheremo anche un sistema di battaglie consecutive per cui alla fine di uno scontro ne inizierà subito un altro.

Questo è importante perché le battaglie consecutive garantiscono un moltiplicatore di esperienza grazie al quale potrete accumulare anche il doppio, il triplo e persino di più (in base al tipo di nemico che affronterete e alla difficoltà dello scontro) rispetto agli scontri singoli.

È fondamentale che teniate a mente l’utilizzo delle esche per ridurre al minimo la frustrazione di veder salire la barra dell’esperienza troppo lentamente e che dobbiate passare le tante ore di grinding che vi saranno richieste ad imprecare contro nemici troppo deboli per voi.

Non fate gli spilorci

In Bravely Default 2, non c’è alcun bisogno di fare i taccagni: le battaglie garantiscono sempre ottime entrate a livello di valuta da spendere nel gioco e, dal momento che ne farete tantissime, è estremamente difficile che rimaniate completamente a secco.

Perciò, prima di entrare in un dungeon, prendetevi tutto il tempo per andare in una locanda e riposare anche se solo avete speso qualche PM o avete una manciata di PV sotto la soglia massima, e in particolare rivolgetevi ai negozi per accertarvi che abbiate tutto il miglior equipaggiamento possibile.

I negozi si aggiornano continuamente in base ai progressi che fate e ai ferri che trovate sparsi per le ambientazioni, per cui assicuratevi di visitarli con regolarità. E, una volta lì, fate tutte le spese che vi sembrano opportune per giocare con tranquillità.

Non preoccupatevi di tenere qualche spicciolo in cassa, insomma: durante l’esplorazione non vi serviranno monete e ad ogni combattimento ne incasserete a pacchi, per cui investiteli in equipaggiamento ma anche in etere (specie nella seconda metà incontrerete nemici che vi prosciugheranno la barra dei PM), in pozioni di alto livello e piume di fenice.

Se vi ritroverete ad usare questi oggetti con troppa frequenza, tornate al suggerimento di sopra, ovvero livellate per bene e poi tornate a misurarvi con quell’area, ma avere anche 40 piume di fenice e 40 etere nell’inventario è cosa buona e giusta (e non è un’iperbole, l’abbiamo fatto davvero).

Salvate spessissimo

Bravely Default 2 è un gioco punitivo, più che difficile, e – specialmente ricorrendo al sistema delle battaglie consecutive – sarà in grado di mandarvi al tappeto quando meno ve lo aspettate. Questo potrebbe portarvi a bruciare ore di grinding e, ovviamente, sarebbe un peccato.

Da questo punto di vista, il gioco può confondere alquanto: ha un sistema di salvataggio automatico, ma questo si attiva soltanto passando da un’area all’altra e non stando nella medesima zona a grindare per ore.

Per cui, alla fine di uno scontro o di un buon numero di scontri, il gioco non salverà lo stesso, a meno che non lasciate quell’area per andare in un’altra macro-location. Fortunatamente, nel mondo aperto il salvataggio è libero, per cui – a meno che non siate in un dungeon, dove potrete salvare soltanto in un punto di salvataggio (rimettendovi in sesto magari con una tenda) – avrete piena libertà decisionale su quando farlo.

Il nostro consiglio è salvare ovviamente in ogni momento utile, poiché ci è capitato di buttare anche ore di grinding selvaggio e livellamento a causa di una sconfitta inaspettata. Questa potrà capitarvi persino con nemici di livello più basso, specialmente in scontri consecutivi, perché saranno sempre pronti a sfruttare una vostra leggerezza nella dinamica di brave/default (quando ad esempio “prenderete in prestito” troppi turni) per giocare più turni di quanti non possiate reggerne; in certe condizioni, può battervi davvero chiunque.

Per cui, tenete a mente questo suggerimento spassionato: salvate. Salvate con frequenza e vi eviterete di prendere in antipatia un gioco che a volte, particolarmente in tema di progressione, fa veramente poco per non essere “odiato”.

Provate tutte le nuove classi (e livellatele)

Il sistema di combattimento di Bravely Default 2 consente di avere una classe principale e una secondaria. Ne otterrete una ogni volta che batterete il possessore di un Asterisco, la pietra tramite la quale viene cucita una classe addosso ad un personaggio.

Il fatto che tale sistema consenta un’ibridazione tra classi è una grande occasione: questo vuol dire che in qualunque momento potrete usare sia le abilità della prima che quelle della seconda, a patto di averle sbloccate tramite il livellamento delle classi (separato dal livello del personaggio).

Il nostro consiglio in questo caso è provare una classe ogni volta che ne sbloccherete una e magari portarla fino ad un livello accettabile, che di norma potrebbe essere il quinto (su dodici), dove viene sbloccata una specialità e un numero di skill che dovrebbe già rendere l’idea dell’utilità o meno di quella classe.

Questo perché una classe potrebbe non essere utile in una porzione del gioco ma in un’altra potrebbe risultare fondamentale, ad esempio, per battere un boss che abbia una vulnerabilità ad un’arma in cui tale job sia specializzato o perché l’abilità di copertura che garantisce potrebbe essere fondamentale per schermare il party da un attacco altrimenti imparabile.

Assestando il team nella maniera giusta, scegliendo con cura sia la classe principale che la secondaria, sarà come se aveste in pratica otto personaggi diversi schierati ogni volta in campo, e questo – a patto che non vi presentiate ad uno scontro finale con una classe di livello 1 – potrebbe determinare la scioltezza con cui supererete certi momenti più duri del gioco.

Usate l’esplorazione in modalità riposo

L’esplorazione, in tal senso, è una componente piuttosto importante e che potrebbe darvi una bella mano. Si tratta di una feature alla quale potrete accedere (anche) in modalità riposo, senza che il contatore delle ore vada avanti, e grazie alla quale portarvi a casa oggetti utili.

La modalità è disponibile sia online che offline, e nel primo caso il gioco manderà il vostro personaggio nell’esplorazione di altri dello stesso livello racimolando ricompense di rango superiore.

Di norma, gli oggetti raccolti possono essere globi di esperienza, tonici e pani, tramite i quali ottenere punti esperienza oppure aumentare un certo parametro di uno o più punti. L’esplorazione può durare un massimo di dodici ore e vi permette di massimizzare il tempo speso sul gioco, specie per quelle persone che hanno poco tempo per giocare e livellare.

Come abbiamo spiegato nella nostra recensione, probabilmente non farà la differenza quando ci sarà da aumentare il livello del vostro personaggio, dal momento che i globi di esperienza (di dimensioni diverse) sono piuttosto rari.

Tuttavia, ci è capitato con grande frequenza di ottenere globi delle classi (un tipo differente di globo), anche di dimensioni importanti, per cui – se vi servirà livellare proprio le classi e non il personaggio, per il quale il metodo delle esche rimane il migliore – fatevi spesso ricorso.