Bravely Default 2, come ottenere la classe Alchimista

In Bravely Default 2, ci sono alcune classi che non possono essere ottenute nel contesto della storia principale.

È così che dovrete uscire dal seminato ed esplorare alcune side quest in modo da completare la vostra libreria di Asterischi e “job”.

In questa guida, vi racconteremo come ottenere la classe dell’Alchimista, per avere la quale dovrete visitare una città molto particolare.

La città in questione è Enderno, l’unica location opzionale che non dovrete esplorare obbligatoriamente per completare la storia.

Come avere l’Asterisco Alchimista

Una volta arrivati ad Enderno, dovrete raggiungere la seconda casa sulla destra e parlare con l’uomo vestito di verde.

Scoprirete ben presto che si tratta del sindaco della cittadina, Glenn, che ha somministrato un potente medicinale al fratello per dormire e non stare sveglio a pensare tutto il tempo alla moglie defunta.

Il problema è che il fratello non riesce più a svegliarsi ed è così che dovrete entrare nel suo sogno per svegliarlo.

Vi sarà chiesto se vorrete entrare nel sogno oppure aspettare un altro po’: prima di accettare, assicuratevi di aver visitato il dungeon appena sopra la città in Bravely Default 2 e di uscirne soltanto quando i nemici scapperanno via alla vostra vista, accertandovi in questo modo che non avrete alcun problema nel sogno.

Entrati lì, dovrete inseguire il fratello fino a quando non troverete una boss fight con il sindaco stesso che, battuto, vi consegnerà l’Asterisco della classe Alchimista.

L’Alchimista ha la capacità unica di fondere due oggetti per ottenere degli effetti speciali e la possibilità di esaminare i nemici per scoprirne le caratteristiche.