Zavvi: se siete fan di LEGO, non dovreste perdere la LEGO Week

È sempre un ottimo momento per arricchire la propria collezione di LEGO, con i celebri mattoncini che ci permettono di dare sfogo alla nostra creatività, ma anche di sbizzarrire la nostra anima da collezionisti.

Ecco, allora, che ci viene in soccorso la LEGO Week firmata da Zavvi: il celebre rivenditore pensato per gli amanti della cultura geek è infatti letteralmente invaso da promozioni dedicate ai mattonicni più famosi del mondo, con anche alcune promozioni che vi permettono di comprare due set per 35€ complessivi, o di comprare 3 set per 28€.

Per gli amanti dei motori è da notare soprattutto lo sconto su LEGO Technic: Bugatti Chiron: questo ricchissimo set che permette di ricreare il bolide costa ora solo 299,99, rispetto ai 389,99€ previsti di listino.

Sconto davvero imponente anche per gli amanti di Harry Potter, che potranno portare a casa il Castello di Hogwarts spendendo 339,99€ anziché 449,99€, con un risparmio davvero corposo che supera addirittura i 100€.

Di seguito, la nostra selezione delle migliori offerte.

