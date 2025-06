Se desiderate mettere le mani sulla nuova Nintendo Switch 2 a un prezzo super conveniente, questa è l’occasione giusta per voi: è già possibile effettuare il preordine del bundle ufficiale con Mario Kart World su Aliexpress al prezzo promozionale di 469,99 €, mentre le spedizioni partiranno il 25 luglio. Un’occasione davvero interessante per tuffarsi nella nuova generazione firmata Nintendo, tra esperienza portatile e intrattenimento su TV.

Nintendo Switch 2 con Mario Kart World, chi dovrebbe acquistarlo?

La nuova Nintendo Switch 2 introduce innovazioni importanti rispetto alla precedente generazione. Lo schermo LCD da 7,9 pollici offre immagini più luminose e dettagliate, mentre la risoluzione 4K in modalità docked e il supporto fino a 120 fps elevano l’esperienza visiva. I nuovi Joy-Con magnetici, più ergonomici e funzionali, possono essere usati anche come mouse wireless, migliorando la versatilità. Completano il quadro due porte USB-C, audio 3D immersivo, e 256 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, rendendo la console pronta per ogni tipo di utilizzo.

Incluso nel bundle troverete anche il gioco in formato digitale Mario Kart World, l’attesissimo nuovo capitolo della saga. Le piste dinamiche vi porteranno a correre in ambientazioni interattive e collegate tra loro, con sfide fino a 24 giocatori online. Grazie alla modalità Sopravvivenza, ogni gara si trasforma in una sfida ad eliminazione ricca di adrenalina. Inoltre, la funzione GameChat consente di parlare in tempo reale con amici e avversari, mantenendo il divertimento sempre vivo anche a distanza. Il titolo sarà scaricabile dal giorno del lancio.

Grazie alla retrocompatibilità con i giochi della prima Switch e a prestazioni nettamente superiori, Nintendo Switch 2 è pensata sia per nuovi utenti sia per chi desidera rinnovare la propria esperienza di gioco. Il preordine su Aliexpress consente di assicurarsi la console fin da subito a un prezzo competitivo, evitando attese e potenziali esaurimenti. Non lasciatevi scappare questa opportunità esclusiva.

