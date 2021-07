Zavvi: scopri la nuova collezione estiva dedicata ai Pokémon

Il noto store online Zavvi ha lanciato una nuova collezione di capi di abbigliamento e accessori estivi dedicati ai Pokémon, così da sfoggiare la vostra passione per il franchise anche in vacanza.

Nella sezione dedicata alla collezione estiva dedicata ai Pokémon trovate tantissimi articoli, a partire dalla T-Shirt per uomo Pokémon Stay Mellow color giallo Mostarda o la T-Shirt da uomo Pokémon Exeggutor Island Tour di colore Giallo, perfettamente adatte alla stagione in corso. Piuttosto belli anche il vestito da donna Pokémon Make A Splash colore Nero Acid Wash e la T-Shirt Pokémon Slowpoke On Island Time Women’s colore Dusty Pink.

Ricordiamo che i prodotti venduti da Zavvi sono dotati di licenza ufficiale e, per quanto riguarda i materiali, le T-Shirt sono state realizzate al 100% in cotone, a parte quelle non bianche, che presentano un 90% cotone e 10% poliestere, mentre le felpe sono state create al 70% in cotone ed al 30% in poliestere.

Passando ai gadget e accessori, non potevamo non segnalarvi il Bucket Hat Pokémon Squirtle Alolan e il Bucket Hat Pokémon Exeggutor Tropical, senza dimenticare gli short Pokémon Squirtle Swim di colore Blu e gli short Pokémon Exeggutor Tropical Swim colore crema.

Insomma, se siete fan dei Pokémon, qui avrete pane per i vostri denti! Il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla collezione, così da consultare l’ampio catalogo completo.

