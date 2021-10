Zavvi: scopri la nuova collezione Terror – Parte III per Halloween

Il noto store online Zavvi ha lanciato una nuova collezione di capi di abbigliamento e accessori dedicati al mondo dell’orrore, perfetti da sfoggiare in questa parte dell’anno in preparazione di Halloween.

Nella sezione dedicata alla Terror Collection – Parte III trovate tantissimi articoli, a partire dalle splendide scarpe AKEDO X Freddy Vs. Jason in edizione limitata, passando poi alla T-Shirt Ragazzi Perduti Sleep All Day Party All Night Unisex o la T-Shirt Venerdì 13 Abito Donna Monocromo Classico. Piuttosto belle anche la felpa La Cosa Is The Warmest Place To Hide e la T-Shirt Nightmare Freddy Vintage Unisex.

Ricordiamo che i prodotti venduti da Zavvi sono dotati di licenza ufficiale e, per quanto riguarda i materiali, le T-Shirt sono state realizzate al 100% in cotone, a parte quelle non bianche, che presentano un 90% cotone e 10% poliestere, mentre le felpe sono state create al 70% in cotone ed al 30% in poliestere.

Passando ai gadget e accessori, non potevamo non segnalarvi la sedia da regista Decorsome x A Nightmare On Elm Street Dream Warriors e la coperta di pile Ragazzi Perduti Fun To Be A Vampire, senza dimenticare la coperta A Nightmare On Elm Street Dream Demon.

Insomma, se siete fan dell’horror, qui avrete pane per i vostri denti! Il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla collezione, così da consultare l’ampio catalogo completo.

