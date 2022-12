The Callisto Protocol | Guida

Striking Distance non ha mai nascosto le sue ambizioni, in materia di The Callisto Protocol. Nato da quel che fu Dead Space, il titolo si è sempre dichiarato come un horror che non avrebbe fatto sconti a nessuno, trascinando i videogiocatori in una prigione spaziale abitata da abomini di ogni tipo, che avrebbero tentato di far loro la festa nei modi più aberranti e spaventosi possibili.

Disponibili dal 2 dicembre, The Callisto Protocol (lo trovate su Amazon) riesce effettivamente nell’intento di intrappolarvi in un (lineare) labirinto di orrori e violenza senza esclusione di colpi – sebbene abbia a suo modo un’anima diversa da Dead Space. Nella video recensione, il nostro critico Domenico Musicò ha spiegato tutte le peculiarità del lavoro svolto dal team di Glen Schofield, sottolineando come The Callisto Protocol brilli soprattutto nel suo combat system lento e solido, dove si sente il peso del protagonista – e di quello che deve fare per salvarsi la vita.

Il gioco, come era prevedibile (anche perché il team di sviluppo non ha fatto nulla per abbassare i riflettori che lo circondavano) è uno dei più chiacchierati che abbiamo visto arrivare nel 2022. Se state muovendo i vostri primi passi a Callisto, abbiamo preparato per voi una serie di guide che vi accompagneranno per conoscere meglio le dinamiche del gioco e per sopravvivere senza finire troppo male, in The Callisto Protocol.

Simpatiche creature vi attendono, in The Callisto Protocol

Trovate di seguito la lista delle guide, ma vi segnaliamo fin da ora che ulteriori sono in lavorazione e saranno disponibili nei prossimi giorni. Sentitevi liberi di consultarle e, nel frattempo, fate buon viaggio: gli orrori di Callisto vi attendono a braccia aperte.

Guide generiche a The Callisto Protocol

Guide al gameplay di The Callisto Protocol