Come schivare in The Callisto Protocol

I mostri di The Callisto Protocol diventeranno sempre più pericolosi avanzando nella storia: ogni loro attacco potrebbe comportare la differenza tra la vita e la morte e sarà importante comprendere fin da subito come evitare di subire danni.

La meccanica chiave dell’opera di Striking Distance Studios è sicuramente la schivata: questa feature vi permetterà non solo di evitare le combo nemiche, ma anche di effettuare dei contrattacchi ben piazzati. Tuttavia, il breve tutorial fornito dal gioco potrebbe non essere sufficiente per permettere ai giocatori di apprendere pienamente questa meccanica.

Se vi siete dunque dimenticati come funziona, o avete semplicemente bisogno di qualche consiglio in più, in questa guida vi illustreremo più nel dettaglio come funzionano le schivate e come contrattaccare.

Come schivare gli attacchi

Per poter schivare i colpi nemici sarà necessario tenere premuto il joystick analogico per i movimenti a sinistra o a destra, assicurandoci di cambiare direzione ad ogni singolo attacco.

Non avrà alcuna importanza osservare la direzione effettiva in cui si trova il mostro avversario, ma solo e soltanto assicurarci che sia costantemente premuto nella giusta direzione e che modificheremo ogni volta. Per esempio, potremo schivare una combo di 3 colpi cambiando direzione a sinistra, destra e poi tornare nuovamente a sinistra.

Tale meccanica sarà effettuabile nel minor tempo possibile solo dopo aver appreso i movimenti nemici: se non vi sentite pienamente sicuri, potreste voler prendere in considerazione l’idea di inclinare l’analogico verso il basso per poter bloccare i colpi.

Inoltre, se aveste bisogno di un ulteriore aiuto, possiamo consigliarvi di attivare l’impostazione per la schivata automatica nelle opzioni di accessibilità: sarà comunque necessario inclinare l’analogico per evitare i colpi, ma non avrete più bisogno di cambiare la direzione per ogni colpo.

Tenete inoltre costantemente a mente che in The Callisto Protocol (lo trovate su Amazon) potrete schivare solo i colpi provenienti dai nemici che si trovano davanti a voi e che potrete eseguire tale tecnica con un solo nemico alla volta: significa che i proiettili o le combo alle nostre spalle non potranno essere evitati con questa meccanica.

Come eseguire un contrattacco

Una volta schivata con successo una combo, avrete a disposizione una breve opportunità per eseguire un contrattacco: non dovrete fare altro che utilizzare 3 volte la vostra arma per l’attacco ravvicinato per eseguire una combo, con il pulsante RT o R2 in base al vostro controller o versione del gioco.

La combo potrà inoltre essere allungata quando avrete sbloccato un’arma: potrete infliggere una combo con 3 attacchi, sparare un colpo con la vostra arma e ripetere il procedimento fino a quando non avrete vinto lo scontro. Potrebbe dunque essere una buona idea conservare le munizioni proprio per sfruttare al meglio questa eventualità.

Proprio come per le schivate, esiste un’opzione di accessibilità per rendere più semplici anche i contrattacchi: con un’apposita selezione ideata per gli attacchi ravvicinati, basterà infatti semplicemente tenere premuto il pulsante RT o R2, invece di premerlo ripetutamente, per eseguire con successo la vostro combo.

Ovviamente, resta sempre da memorizzare il pattern delle mosse nemiche: tenete infatti a mente che i nemici iniziali potrebbero tentare solo uno o due attacchi, ma che in seguito troverete nemici che tenteranno di attaccarvi tre o addirittura cinque volte consecutive, prima che voi possiate schivare e far partire i contrattacchi. Cercate dunque di capire qual è il nemico che avete di fronte e preparate a dovere le vostre contromosse.