The Callisto Protocol, consigli per iniziare

Dopo una lunga attesa, The Callisto Protocol è ufficialmente disponibile sugli scaffali videoludici: il survival horror a tinte action è in grado di offrire una vera sfida ai giocatori, promettendo di farli morire più e più volte a causa dei suoi spaventosi nemici, garantendo anche animazioni decisamente cruente.

Data la grande somiglianza mai realmente nascosta con i primi capitoli di Dead Space, alcuni giocatori potrebbero essere convinti di essere di fronte a un sequel della celebre saga di casa Electronic Arts: tuttavia, il titolo di Striking Distance Studios presenta alcune importanti differenze e non tenerle a mente potrebbe comportare una nostra morte prematura.

Prima di lasciarvi scoprire la storia di Jacob Lee, in questa guida abbiamo dunque pensato di offrirvi qualche utile consiglio per iniziare al meglio la vostra avventura e prevenire il più possibile tale eventualità.

Fate sempre attenzione durante i combattimenti

Come vi anticipavamo in apertura, The Callisto Protocol (lo trovate su Amazon) può essere davvero brutale per via dei suoi combattimenti, che si rivelano comunque anche altamente divertenti. Nonostante la tentazione di voler strafare potrebbe essere più elevata del solito, vi consigliamo fortemente di prestare sempre la massima attenzione durante le battaglie.

Dovreste cercare di concludere i combattimenti il prima possibile, magari mirando alle gambe dei nemici per avere un vantaggio tattico, cercando di non abusare eccessivamente delle vostre munizioni e subendo il minor numero di danni possibile. Come ogni survival horror che si rispetti, la quantità di salute extra e munizioni sarà infatti molto limitata e sarà necessario gestire al meglio le nostre risorse.

A tal proposito, vi consigliamo di fare in modo che i nemici uccisi non finiscano mai fuori dalla mappa di gioco: sebbene ciò garantisca a volte uccisioni più rapide, ciò vi impedirà di raccogliere gli oggetti che avreste ricevuto come ricompense, rendendo la vostra sfida leggermente più difficile.

Tenete sempre d’occhio l’inventario

All’inizio dell’avventura, il vostro inventario avrà uno spazio estremamente ridotto: potrete infatti portare soltanto fino a 6 oggetti in contemporanea e la maggior parte di questi non potrà essere raggruppata in contemporanea. Di conseguenza, imparerete ben presto che gli slot dell’inventario sono più limitati di quanto potreste immaginare e che non potrete portare sempre tutto ciò che vorrete insieme a voi.

Il nostro consiglio è dunque quello di fare sempre mente locale su quelli che ritenete essere gli strumenti più importanti e di non aver paura di rimuovere tutto ciò che non dovesse esservi utile in quel momento: per sopravvivere avrete sempre bisogno di essere pronti a ogni situazione particolarmente pericolosa.

Questo discorso vale naturalmente anche per le munizioni: cercate di conservare soltanto quelle che ritenete strettamente necessarie per la vostra avventura. Vogliamo però tranquillizzarvi e sottolineare che in futuro sarete in grado di sbloccare più slot nell’inventario, rendendone così la gestione molto più semplice.

Pestate ogni nemico abbattuto

Le risorse per poter curare i vostri danni sono estremamente limitate, ma dopo ogni combattimento esiste un trucco molto semplice per recuperare almeno parzialmente la vostra salute. Il vostro protagonista potrà infatti dare un pestone ad ogni mostro sconfitto, recuperando alcuni utili oggetti che vi daranno una mano.

Tra i tanti strumenti potrà spesso capitare che alcuni di essi vi regalino anche dei gel curativi, indispensabili per ricaricare la vostra salute: la possibilità di calpestare i nemici sconfitti è una meccanica che vi verrà spiegata nelle fasi preliminari del gioco, dunque vi consigliamo caldamente di non ignorarla e utilizzarla il più possibile.

Utilizzate lo stealth il più possibile

In The Callisto Protocol incontrerete spesso situazioni in cui potreste considerarvi sopraffatti dalla grande quantità di mostri in circolazione, rendendo ogni nostra mossa un incredibile rischio per la riuscita della nostra missione. Per quanto i combattimenti possano essere divertenti, non è sempre una buona idea quella di provocare gli scontri e affrontarli a viso aperto, ma è importante utilizzare un po’ di astuzia.

Per questo motivo, il nostro consiglio è quello di provare a utilizzare le meccaniche di stealth il più possibile, almeno in quelle aree del gioco in cui ritenete che ciò possa darvi davvero un vantaggio: se riuscirete a non farvi individuare dai nemici, potrete infatti effettuare anche dei takedown istantanei, risparmiando così preziose risorse e senza subire danni.

Esplorate ogni zona e percorso

Il survival horror di Striking Distance Studios non è un open world, a differenza di molti ambiziosi giochi moderni: l’avventura è dunque abbastanza lineare, anche se proprio per questo motivo potrebbe essere difficile riuscire a ricordare quali sono le aree già esplorate.

Tuttavia, questo non significa che esiste solo e soltanto una singola strada da percorrere: nei mondi di gioco troverete infatti alcune strade secondarie, solitamente ricche di oggetti utili e con collezionabili. Tenete dunque costantemente d’occhio l’area in cui vi trovate e cercate di esplorare tutto il possibile, così da non perdervi nemmeno un piccolo segreto.

Conservate i crediti per gli upgrade

Proseguendo la vostra avventura avrete la possibilità di spendere i vostri sudatissimi crediti per acquistare utili oggetti per la vostra avventura: per quanto la tentazione possa essere particolarmente forte, vi sconsigliamo di non utilizzarli per tale scopo. Potrete infatti sempre trovare munizioni e cure mediche durante il vostro regolare gameplay, ma se vorrete sopravvivere alle fasi più difficili dovrete concentrarvi su un aspetto fondamentali.

Questi negozi vi permetteranno di migliorare anche il vostro e equipaggiamento, sbloccando nuove utili abilità e rendendo le vostre armi più potenti: si tratta indubbiamente del miglior modo possibile di spendere i vostri crediti. Consigliamo fortemente di non spendere immediatamente tutti i vostri crediti alla prima occasione, ma di conservarli a dovere per ogni singolo upgrade.

Ci sentiamo però di consigliarvi anche di non concentravi solo su un’unica arma: fate del vostro meglio per rendere i vostri upgrade equilibrati su tutto il vostro inventario, dato che avrete bisogno di tutto l’aiuto possibile per avanzare e affrontare nemici totalmente diversi.