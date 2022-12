Come guadagnare Crediti velocemente in The Callisto Protocol

Se vorrete sperare di sopravvivere il più a lungo possibile in The Callisto Protocol, avrete bisogno di sbloccare il prima possibile tutti gli upgrade necessari per il vostro equipaggiamento, così da arrivare in fondo alla vostra avventura con la minor fatica.

Per poter fare ciò, sarà necessario avere a disposizione una grande quantità della valuta presente in questo gioco: i Crediti, come tutte le altre risorse del survival horror, non saranno presenti in quantità illimitate e i giocatori dovranno essere bravi a conservarli per ottenere i potenziamenti più importanti.

Esistono tuttavia alcuni utili trucchi da tenere a mente per guadagnare velocemente una grande quantità di Crediti: in questa guida vi forniremo dunque qualche consiglio e suggerimento che non dovreste mai dimenticare durante la vostra avventura.

Come ottenere crediti in The Callisto Protocol

Troverete spesso Crediti sparpagliati nelle ambientazioni della mappa: è dunque importante non dimenticarsi mai di consultare ogni singola area di The Callisto Protocol (lo trovate su Amazon) non solo per ottenere utili oggetti, ma anche monete da conservare per le fasi più impegnative dell’avventura. Potrete dunque tenere d’occhio scatole e forzieri vari, che solitamente ne contengono in maggiore quantità.

Se volete invece guadagnare monete molto più velocemente, il consiglio più utile che possiamo darvi è quello di sconfiggere il maggior numero di nemici possibile, assicurandovi allo stesso tempo di avere la salute ricaricata al massimo, così come le munizioni. I Crediti sono infatti una delle tante risorse che è possibile ottenere dopo aver dato ai mostri sconfitti un pestone, ma assicurarsi di essere al pieno delle vostre energie vi garantirà migliori probabilità di guadagnare soldi.

Infine, se doveste aver bisogno di ancora più Crediti da ottenere molto più in fretta, potreste voler prendere in considerazione l’idea di vendere gli oggetti inutilizzati: dopo aver venduto munizioni o strumenti che non dovessero servirvi in quel momento, potreste andare in giro per i livelli alla ricerca di ulteriori strumenti da conservare e rivendere alla prima occasione utile.

La gestione dell’inventario è infatti uno degli aspetti più importanti per sopravvivere in questa terrificante avventura e, con la giusta strategia, potrebbe anche permettervi di diventare ricchi in breve tempo.