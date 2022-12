Difficoltà consigliata in The Callisto Protocol: guida alle difficoltà e quale scegliere

The Callisto Protocol promette un’esperienza brutale e terrificante per tutti i suoi giocatori, ma non è detto che debba essere necessariamente così: come la maggior parte dei videogiochi in circolazione, l’ultima opera di Striking Distance Studios permette infatti di regolare l’esperienza di gioco in base alle vostre esigenze.

Grazie alla presenza di diversi livelli di difficoltà, gli utenti potranno dunque decidere in piena autonomia quanto vorranno rendere brutale il nuovo survival horror: tuttavia, alcuni giocatori potrebbero aver bisogno di maggiori informazioni prima di prendere una scelta così importante all’inizio della propria avventura.

In questa guida cercheremo dunque di fornirvi tutti i dettagli di cui avrete bisogno sui livelli di difficoltà, aiutandovi così a scegliere quella più indicata per il vostro stile di gameplay.

Guida alle difficoltà

Attualmente esistono tre diversi livelli di difficoltà in The Callisto Protocol (lo trovate su Amazon), ognuno dei quali regolerà l’esperienza di gioco non solo tenendo conto della brutalità dei nemici, ma anche delle stesse risorse che potrete trovare. Di seguito, cercheremo di fare chiarezza su ciascuna delle opzioni presenti.

Minima Sicurezza

Come è possibile intuire dal nome, questa opzione corrisponde alla difficoltà «Facile»: scegliendo Minima Sicurezza non solo subirete meno danni dai nemici, ma sarà anche più facile riuscire a sconfiggerli. Inoltre, la quantità di loot e risorse recuperabili nella mappa sarà conseguentemente aumentata: un’impostazione consigliata per i giocatori alle prime armi o per chi, più semplicemente, vuole un’esperienza meno terrificante.

Media Sicurezza

La seconda opzione è quella più equilibrata e corrispondente alla classica «Normale»: si tratta dell’impostazione consigliata per la maggior parte dei giocatori e quella su cui il survival horror è stato calibrato. Tutti i nemici avranno la loro regolare pericolosità e non ci sarà alcuna variazione al loot: se avete più dimestichezza con il genere o non volete che l’esperienza venga modificata in alcun modo, si tratta dell’impostazione sicuramente più indicata a voi.

Massima Sicurezza

Nel momento in cui scriviamo questa guida, questa è l’impostazione più elevata e corrispondente alla difficoltà «Difficile»: dovrete stare sempre in guardia dai nemici, che adesso infliggeranno molti più danni e saranno più difficili da abbattere. Come se ciò non bastasse, adesso troverete anche molte meno risorse come loot e strumenti sparpagliati per la mappa: un’esperienza adatta soltanto a chi non ha paura di sopravvivere con le peggiori condizioni e a chi si considera un vero esperto del genere.

Contagion

Se queste opzioni non dovessero essere sufficienti, Striking Distance Studios ha annunciato un’ulteriore livello di difficoltà ancora più difficile: la modalità Contagion non solo ridurrà ulteriormente la quantità di munizioni e ricariche di salute che potrete trovare, ma renderà ogni vostra morte permanente. Si tratta del livello di difficoltà più difficile in assoluto, ma che attualmente non è ancora disponibile: sarà possibile sbloccarlo soltanto acquistando il Season Pass e sarà rilasciata soltanto a marzo 2023.

Difficoltà consigliata in The Callisto Protocol

Ignorando la modalità Contagion — attualmente non disponibile — le tre opzioni di difficoltà rispondono chiaramente a esigenze diverse: Minima Sicurezza è dedicato ai giocatori maggiormente interessati alla storia o più inesperti, Media Sicurezza è l’esperienza di base adatta alla maggior parte dei giocatori e Massima Sicurezza è per chi non intende accontentarsi e vuole una sfida ancora più difficile.

La vostra scelta dovrebbe dunque tenere conto principalmente di questi fattori, ma non va certamente esclusa una categoria importante di utenti: i cacciatori di trofei e obiettivi. Se intendete puntare al Trofeo di Platino o ai 1000 punti sbloccati, allora non avrete altra scelta se non quella di giocare al livello Massima Sicurezza: esiste infatti un achievement specifico sbloccabile soltanto dopo aver completato la campagna con questa impostazione.

Anche se potrete cambiare difficoltà in qualunque momento, questo specifico obiettivo o trofeo d’oro potrà essere ottenuto soltanto affrontando The Callisto Protocol dall’inizio alla fine in modalità Massima Sicurezza: tenete dunque costantemente a mente questa informazione prima di effettuare la vostra scelta.

Naturalmente, se non dovesse interessarvi ottenere ogni obiettivo alla vostra run, potrete semplicemente scegliere senza alcun problema la difficoltà più adatta alle vostre esigenze e cambiarla in corsa, qualora lo riteneste necessario.