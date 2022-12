Come curarsi in The Callisto Protocol

Come ogni survival horror che si rispetti, in The Callisto Protocol la morte è sempre pronta ad aspettarci dietro ogni angolo e, a causa dell’aggressività dei nostri nemici, prima o poi sarà inevitabile che il nostro eroe subisca seri danni.

Il nostro protagonista non è certamente un supereroe o un soldato immortale, dunque bisognerà prestare particolare attenzione alla nostra salute e prendersi la minor quantità di rischi possibile. Esistono tuttavia alcuni utili metodi per riuscire a garantire il più possibile la nostra sopravvivenza, pur essendoci naturalmente risorse limitate.

In questa guida vi spiegheremo dunque come curare la salute nell’ultima opera di Striking Distance Studios e quali sono i metodi migliori per riuscire a recuperare preziosissimi punti vita.

Come recuperare salute e curarsi in The Callisto Protocol

I giocatori potranno comprendere facilmente quando Jacob Lee sarà vicino alla morte: un dispositivo situato sul collo ci indicherà infatti la quantità di vita rimanente e quanti danni avremo subito fino a quel momento. Se noteremo che la cifra si avvicina pericolosamente allo zero, significa che gli utenti dovrebbero prendere in seria considerazione l’idea di fermarsi il prima possibile.

The Callisto Protocol (lo trovate su Amazon) offre due strumenti fondamentali per poter curare i danni subiti: gli iniettori di salute e i gel curativi, spesso ottenibili esplorando accuratamente tutte le aree e nei box di pronto soccorso che troverete appesi ai muri. Gli iniettori di salute sono decisamente più efficaci, ma proprio per questo motivo saranno presenti in quantità estremamente limitate: per utilizzarli non dovrete fare altro che premere il tasto in basso sul vostro D-Pad, o il tasto corrispondente associato alla vostra tastiera.

I gel curativi sono invece molto più comuni, ma guariranno soltanto una piccola percentuale della vostra salute: oltre a trovarli sparsi lungo la mappa, potreste riuscire a ottenerli come loot dopo aver dato un pestone ai mostri sconfitti. Assicuratevi dunque di non dimenticarvi nessun avversario lungo la strada e di esplorare tutto l’ambiente circostante, facendo naturalmente attenzione a non subire ulteriori danni.

Una volta giunti al terzo capitolo del gioco, sarete anche in grado di aumentare la vostra salute grazie a una nuova tuta indossabile: questa sarà l’unica volta che potrete rendere Jacob Lee più resistente, dunque cercate di non perdere mai la calma e fate tutto il possibile per non ritrovarvi costantemente a ricaricare la vostra energia.