C’è una mappa in The Callisto Protocol?

Dato che non si tratta di un ambizioso open world, The Callisto Protocol non offre ai giocatori moltissime strade secondarie o corridoi alternativi da esplorare, ma ciò non significa che non ci siano: il survival horror incoraggia infatti gli utenti a esplorare il più possibile, per riuscire a recuperare preziosissime risorse per il prosieguo dell’avventura.

Proprio a causa di questa linearità e delle ambientazioni che, nella maggior parte dei casi, potrebbero apparire identiche le une alle altre, ciò potrebbe comunque causare non poca frustrazione a diversi giocatori, che rischieranno di perdersi e dimenticarsi quali aree sono già state esplorate.

Un problema che potrebbe essere risolvibile con l’implementazione di una mappa, ma se speravate di trovarne una nell’ultima opera di The Callisto Protocol, siamo costretti a darvi una brutta notizia.

Si può sbloccare la mappa in The Callisto Protocol?

Sfortunatamente, nel momento in cui scriviamo questo articolo, non è disponibile alcun tipo di mappa in The Callisto Protocol (lo trovate su Amazon), né gli sviluppatori hanno mai accennato a tale eventualità come possibile feature di uno dei numerosi update previsti. Tuttavia, resta comunque possibile che Striking Distance Studios possa cambiare idea e scegliere di renderla sbloccabile, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma al riguardo.

In assenza di tale feature, possiamo comunque darvi alcuni utili consigli per non perdervi durante la vostra navigazione nei freddi e terrificanti corridoi del gioco. Prima di tutto, ricordatevi che in alcune aree sarà possibile scoprire il loro effettivo nome sopra l’entrata: se avete paura di perdervi, assicuratevi di appuntarlo da qualche parte per memorizzare che siete già stati in quel luogo.

Inoltre, se state riscontrando molta fatica a scoprire le differenze tra i diversi corridoi, potrebbe essere una buona idea quella di aumentare la luminosità del gioco dalle impostazioni, anche solo temporaneamente e fino a quando non sarete sicuri di aver ritrovato la retta via.

Un ultimo piccolo suggerimento che ci sentiamo di darvi è quello di tenere costantemente d’occhio il vostro obiettivo principale, individuabile aprendo l’inventario. Forse per molti di voi si tratterà di un suggerimento “ovvio”, ma nelle fasi più caotiche resta comunque un ottimo punto di riferimento per ricordarsi dove è necessario andare e scoprire la direzione giusta.