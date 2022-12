C’è il New Game Plus in The Callisto Protocol?

Pur essendo un’avventura prevalentemente lineare, The Callisto Protocol offre ai giocatori tante possibilità di mettersi alla prova nel combattimento, grazie anche a un set di equipaggiamenti che sarà possibile far diventare sempre più efficace.

Tenendo anche a mente che la durata della campagna non è particolarmente longeva e che non si tratta di un titolo open world, i giocatori potrebbero dunque aver voglia di affrontare nuovamente le dure sfide offerte da Striking Distance Studios, esibendo magari l’equipaggiamento già potenziato al massimo nelle prime fasi del gioco.

Una feature solitamente possibile grazie al New Game Plus, una modalità di gioco che è viene ormai introdotta quasi regolarmente nelle produzioni videoludiche più ambiziose. Ma si tratta di una funzionalità disponibile anche nel nuovo survival horror?

Quando sarà disponibile il New Game Plus?

Al momento del lancio, questa meccanica non è purtroppo ancora presente in The Callisto Protocol (lo trovate su Amazon), ma il team di sviluppo ha promesso che non sarà così per sempre. Si tratta di una delle tante feature promesse in uno dei tanti nuovi aggiornamenti che arriveranno nelle prossime settimane.

Striking Distance Studios ha infatti annunciato che il New Game Plus sarà ufficialmente introdotto solo a partire dal 7 febbraio 2023: al momento non è chiaro quali saranno tutte le caratteristiche e come sarà implementato, ma con buona probabilità dovrebbe essere possibile conservare le armi raccolte e i loro rispettivi potenziamenti in una nuova campagna.

Lo stesso update introdurrà anche la nuova Hardcore Mode, un livello di difficoltà ancora più difficile rispetto al massimo livello già attualmente implementato.

L’aggiornamento sarà naturalmente gratuito per tutti gli utenti e non sarà necessario alcun costo aggiuntivo, ma chi sceglierà di supportare ulteriormente il titolo acquistando il Season Pass riceverà anche il primo set di skin The Outer Way, anch’esso previsto con l’aggiornamento del 7 febbraio 2023.

I fan che non vedono l’ora di tornare ad affrontare la campagna dovrebbero dunque appuntare questa importante data sul proprio calendario, in attesa che vengano svelate ulteriori novità.