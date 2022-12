Il lancio di The Callisto Protocol arriva in un periodo in cui i giocatori possono interamente dedicarsi all’ultima avventura survival horror di Striking Distance Studios, in grado di offrire un’azione lineare ma piena di grandi sfide e, soprattutto, tanti modi di morire.

L’ultima opera di Glen Schofield e del suo team vi permetterà di vivere la storia di Jacob Lee, pronto a combattere per la propria sopravvivenza contro terrificanti creature che non vorranno mai darci alcuna tregua, lasciando i giocatori con la voglia di scoprire cosa sia davvero successo lì dentro.

Ma quanto tempo ci vorrà davvero per avere la risposta alle nostre domande e per portare a termine questa nuova terrificante avventura? In questa guida cercheremo di fare chiarezza sull’effettiva longevità di The Callisto Protocol.

Quanto dura The Callisto Protocol?

Durante la nostra recensione abbiamo calcolato che per portare a termine il survival horror non ci vorranno più di 15 ore: un tempo di gioco ideale per scoprire tutto ciò che l’avventura ha da offrire e ogni suo piccolo segreto nascosto.

Non trattandosi di un’opera particolarmente longeva o espansiva, anche i giocatori più attivi e che vorranno prendersi tutto il tempo necessario non dovrebbero aver bisogno di una quantità superiore di ore per portare a termine The Callisto Protocol (lo trovate su Amazon).

Tuttavia, se siete giocatori che preferiscono godersi semplicemente la trama e arrivare alla fine della storia il prima possibile, allora potreste riuscire a concludere il tutto addirittura in sole 9 o 10 ore di gioco. In alternativa, con un giusto compromesso tra voglia di esplorare senza voler esagerare, il tempo medio dovrebbe corrispondere a circa 12 ore di longevità.

Avrete certamente notato come non esista una enorme differenza per la durata in base ai diversi stili di gioco: considerando che si tratta principalmente di un’esperienza lineare, The Callisto Protocol non offre tantissimi segreti o strade alternative che è possibile percorrere.

Tuttavia, questo non significa che non siano esistenti, ma semplicemente che non sarà necessario dedicare intere giornate per completare la terrificante produzione videoludica.