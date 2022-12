Dove trovare le armi in The Callisto Protocol

Se vorrete sperare di avere la meglio nelle terrificanti avventure in The Callisto Protocol, avrete bisogno sempre del migliore equipaggiamento possibile per sconfiggere i mostri che, in base al livello, diventeranno sempre più forti.

Fortunatamente, non resterete per sempre a mani vuote: il vostro eroe riuscirà a raccogliere durante la storia diversi armamenti molto utili, che serviranno non solo a respingere i nostri avversari, ma ad avere la potenza di fuoco necessaria per avere una volta per tutte la meglio in combattimento.

Molte delle armi principali potranno essere raccolte in automatico da Jacob Lee, ma potrebbero esserci alcuni equipaggiamenti che lasceranno alcuni dubbi: in questa guida vi sveleremo dunque quali sono le armi del gioco, dove trovarle e in quali capitoli potrete sbloccarle.

Come ottenere le armi in The Callisto Protocol

La prima vera arma che avrete la possibilità di ottenere automaticamente è il bastone stordente: la vostra prima e ultima arma di difesa da usare per i combattimenti ravvicinati, utile anche per effettuare contrattacchi dopo aver imparato a eseguire le schivate. La otterrete nei primi istanti di gioco dopo una cutscene, quando sostituirà l’inutilissimo piede di porco con cui vi ritroverete all’inizio della storia.

Per poter sbloccare invece la prima arma da fuoco di The Callisto Protocol (lo trovate su Amazon), ovvero la pistola B-155, dovrete attendere di raggiungere il secondo capitolo: anche in questo caso sarà impossibile che possa sfuggirvi, dato che sarà Elias a consegnarvi lo schema dopo esservi incontrati con lui. La maggior parte degli armamenti dovrà dunque essere creata manualmente, ma una volta che raccoglierete il suo relativo schema non si tratterà di un’operazione particolarmente complicata: la consegna di questa arma fungerà a tutti gli effetti da tutorial per questa feature.

Il terzo equipaggiamento è il GRP, un guanto cinetico che risulterà particolarmente utile nelle fasi successive dell’avventura: anche in questo caso sarete in grado di ottenerlo senza alcuno sforzo, dato che Jacob lo rimuoverà dal corpo senza vita di una guardia in una cutscene del terzo capitolo.

In questo capitolo troverete anche il fucile chimico, che a differenza del GRP potrebbe non essere altrettanto immediata: sarà infatti necessario trovare l’ingresso al Workshop 0302. Non appena troverete un fusibile, sarà necessario tornare alla prima area della base e procedere alla vostra sinistra attraverso un condotto di ventilazione: a questo punto non dovrete fare altro che raccogliere lo schema che si trova sul tavolo di lavoro alla vostra sinistra.

Per la prossima arma sarà necessario attendere l’inizio del quinto capitolo: si tratta di un fucile antisommossa, che riceverete da Dani dopo averla aiutata a respingere un biofago. Non sarà necessario alcuno schema, dato che l’arma vi verrà consegnata direttamente in una cutscene e potrete utilizzarla fin da subito e senza alcun intoppo.

Per quanto riguarda invece le ultime due armi, sarà necessario tenere maggiormente gli occhi aperti dato che non ci verranno regalate tramite cutscene. La pistola tattica si trova durante il sesto capitolo, dopo essere caduti ai livelli inferiori e dopo aver attraversato un lungo corridoio: a un certo punto dovreste individuare un tavolo da lavoro alla vostra sinistra, sopra il quale troverete lo schema per questa nuova arma.

Infine, ma non per importanza, il fucile d’assalto potrà essere equipaggiato soltanto durante il settimo e penultimo capitolo ed è, come ampiamente prevedibile, un’arma particolarmente potente: sarà necessario arrivare direttamente in bagno, dove troverete il relativo schema sopra un lavandino. Un piccolo avvertimento per i più deboli di cuore: dopo averlo raccolto, incontrerete un piccolo jump scare che vi spingerà a prepararvi subito alla battaglia. Superate anche quest’ultimo ostacolo e sarete finalmente pronti per le sfide più impegnative di The Callisto Protocol.