I migliori giochi dal PC Gaming Show 2024

Anche quest'anno, nella cornice della Summer Game Fest abbiamo assistito al ritorno del PC Gaming Show, l'evento organizzato dalla rivista PC Gamer e dedicato soprattutto ai videogiocatori su computer, che è arrivato alla sua decima edizione.

Nell'appuntamento di domenica notte, che ha mostrato oltre 70 videogiochi, non sono mancate le novità – sia per titoli già noti che per altri che sono stati svelati durante la conferenza.

Advertisement

Se ve la siete persa, potete recuperarla integralmente nel video in embed qui sotto.

Nel nostro articolo, invece, vogliamo segnalarvi alcuni giochi particolarmente interessanti tra quelli che sono stati mostrati, e che hanno catturato la nostra attenzione. Sentitevi liberi di segnalare i vostri nei commenti!

Among the Wild

Perché limitarsi ai giochi dove collezionare animaletti adorabili che cercano in tutti i modi di rendersi utile, quando puoi farne uno per collezionare animaletti fastidiosi che non fanno altro che darti fastidio? Deve essere quello che si sono domandati nel team svedese di Nuggets Entertainment, quando hanno dato i natali all'idea di Among the Wild.

Si tratta di un gioco di crafting e gestione delle risorse in soggettiva, dove dovrete prendervi cura dei vostri... animaletti, o qualsiasi cosa siano. Che però ve ne saranno tutt'altro che grati e non faranno altro che rompere le scatole rovinando i vostri piani.

Streets of Rogue 2

Gli appassionati in attesa della data di lancio di Streets of Rogue 2 sono stati accontentati durante il PC Gaming Show. Si tratta di un gioco di ruolo open world in cui dovrete arrangiarvi a costruire e sopravvivere, in un mondo enorme generato proceduralmente.

Se avete apprezzato il primo, sappiate che potete mettere le mani su questo in accesso anticipato dal prossimo 6 agosto.

I am your beast

Uno shooter in soggettiva davvero particolare, sviluppato dagli autori di El Paso, Elsewhere. Ambientato in Alaska, vi vede pronti a portare avanti la vostra vendetta: siete un agente segreto in pensione da sei anni e questo è il vostro... ultimo lavoro.

Vi ritroverete ad affrontare un intero esercito, sfruttando anche i tunnel della base in cui vi trovate per prenderli alle spalle. Sarete così scaltri da avere la meglio su tutti, usando perfino le loro armi a vostro vantaggio? Il gameplay sembra frenetico e ricco di adrenalina, potrebbe essere molto intrigante per chi ama gli FPS.

Killing Floor III

La saga continua con Killing Floor III, dove nuovi mostri orribili vi attendono al varco, compreso quello che si fa chiamare l'Impalatore. E siamo piuttosto sicuri che non vogliate sperimentare sulla vostra pelle il perché.

Sarà come di consueto strutturato come uno shooter in soggettiva, con dalla sua delle meccaniche cooperative: dovrete collaborare con i vostri amici per sopravvivere alle orde di mostruosità sanguinolente che vi si faranno davanti. Non ha ancora una data, ma sembra già piuttosto rifinito.

Copa City

Abbiamo visto gestionali di qualsiasi cosa, quindi perché non anche uno in cui siete il tycoon proprietario di una squadra di calcio che deve prosperare? È esattamente il concept di Copa City, definito come un gestore da "football tycoon" in cui preparare gli spazi urbani per gli eventi della vostra squadra, lo stadio, gli eventi e tutto ciò che può portare attenzione ai vostri colori.

Oltretutto, il gioco avrà alcune partnership di spessore, come le licenze di Bayern Monaco, Arsenal e Flamengo. Chissà che in futuro non possa acquisirne altre, considerando che l'idea è unica e piuttosto interessante. Arriverà su PC nel 2025.

Tempopo

Alleggeriamo il ritmo per segnalare Tempopo, un puzzle game rilassante che, non so, ma negli scenari sospesi nel nulla mi ha ricordato qualcosa di Kula World. Dovremo pianificare le nostre mosse per trovare tutti i fiori musicali sparsi per i livelli, che sono strutturati come dei giardini fluttuanti squadrati ma verdi e vivacissimi.

Mette allegria solo a guardarlo e di questi tempi un gioco che ci riesce non fa mai male! Niente data d'uscita, però, almeno per ora.

Gunboat God

Mi ha attirato l'attenzione per il suo uso dei colori e la bidimensionalità, che insieme mi hanno fatto pensare un po' a LocoRoco e un po' a Patapon. Invece, Gunboat God è un gioco d'azione e shoot'em up in cui siete l'onnipotente dio Gunboat, ossia la divinità... del cannoniere. Va da sé che si spari parecchio e che in dei livelli liquidi e particolarmente dinamici dovrete devastare le orde che vi saranno di fronte.

Lo stile è davvero interessante, è un gioco da tenere d'occhio e che promette boss fight che vi metteranno alla prova.

Citizen Sleeper 2

Torna a farsi vedere anche Citizen Sleeper 2, il gioco di ruolo sci-fi che segue il successo del primo episodio. Il video ha esplorato alcuni aspetti extra del gameplay, come la possibilità di prendersi cura di un intero equipaggio che ci affiancherà nelle nostre avventure.

La finestra di lancio è stata fissata per inizio 2025, quindi non manca più tantissimo tempo prima di giocarlo.

Go-Go Town!

Sarà che amo i titoli gestionali, ma l'idea e lo stile di Go Go Town! mi sono rimasti particolarmente impressi, tra i tantissimi giochi mostrati. È un titolo in cui sarete il sindaco di una cittadina non proprio frizzante, che dovete far riprendere dalla sua decadenza. Lo stile colorato e cartoon in stile Animal Crossing si sposa così a meccaniche da gestionale e city builder: potremo costruire negozi, assumere persone, cercare di avere attrazioni che attirino dei turisti.

Il nostro compito sarò insomma quello di far rinascere la nostra città, rendendola un polo lavorativo e turistico. Potete già scaricare una demo gratis, con il debutto in accesso anticipato atteso già il 18 giugno.

Demonschool

Questo gioco stilosissimo propone combattimenti tattici a turni con una visuale isometrica, che un po' sulla scia dei Persona prova a mescolare un mondo regolare e quello demoniaco popolato dai mostri contro i quali dovremo combattere. È realizzato con una pixel art deliziosa e con dei colori dai toni cyberpunk, con addirittura momenti nella vita universitaria dei protagonisti.

L'uscita è molto vicina, dal momento che debutterà il 13 settembre prossimo.

Vi ricordiamo che potete consultare il nostro hub dedicato alla Summer Game Fest per tutte le novità, gli approfondimenti e i recap dalle conferenze di questi giorni.