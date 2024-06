Ubisoft Forward 2024 | Tutti gli annunci e i trailer

Sono sempre giorni fitti, quelli della Summer Game Fest, che in 10 giugno fa spazio anche al ritorno di Ubisoft Forward: si tratta della conferenza in cui la compagnia francese svela le novità sui suoi prossimi titoli in arrivo.

E tra questi titoli in arrivo, lo sappiamo già, ci sono alcuni nomi di grande interesse, tra i quali spiccano soprattutto Star Wars Outlaws e Assassin's Creed Shadows.

L'appuntamento di oggi può essere l'occasione per scoprire dettagli sostanziosi su entrambi – e chissà che non ci sia anche qualche sorpresa.

Ore 21.00 - È atteso l'inizio della conferenza.

Star Wars Outlaws

Ubisoft parte comprensibilmente con l'attesissimo Star Wars Outlaws, introdotto da una breve ma evocativa esibizione musicale.

Il nuovo trailer di gameplay presentato da Massive Entertainment mostra quelle che saranno le possibilità dell'avventura. La protagonista si ritrova a dover cercare un misterioso pistolero, in grado di poterle insegnare un nuovo trucchetto.

E non sarebbe Star Wars senza un viaggio interstellare, con ogni pianeta che avrà un suo ecosistema ovviamente, con possibilità da affrontare e missioni in cui imbarcarsi. In Star Wars Outlaws c'è anche un sistema di combattimento interstellare, che comprende accelerazione, turbo, riparazioni e, ovviamente, armi da fuoco.

La presentazione continua su Tatooine, luogo molto noto ai fan della saga, che viene raggiunta dalla protagonista senza nessun tempo di caricamento, per altro. L'esplorazione dei pianeti sembra essere molto profonda, tra tanti personaggi da cui ottenere missioni e mezzi di trasporto per poter raggiungere le mete delle missioni.

Come quella che viene mostrata successivamente, ovvero una missione stealth in cui Kay potrà contare sul suo animaletto alleato per poter abbattere gli avversari. Missione che diventa subito una corsa all'obiettivo, con una sparatoria selvaggia che inizia dopo che Kay viene scoperta.

xDefiant

Il nuovo shooter multiplayer gratis, ovvero xDefiant, mostra la nuova fazione, le nuove mappe e i nuovi contenuti in arrivo della Season 1 in arrivo l'1 luglio.

Tra queste arrivano il cattura la bandiera e la fazione del Gsk, che porta nel campo di battaglia vecchie conoscenze da Rainbow Six Siege.

Skull and Bones

Il quadrupla A di Ubisoft torna ovviamente nell'evento estivo, raccontando la stagione 2 e i suoi contenuti.

Tra questi arriva la nuova storia, le nuove navi e l'equipaggiamento che i giocatori potranno ottenere. Così come gli avversari e le sfide, e gli eventi in cui la community potrà investire il proprio tempo.

Ubisoft ha anche ascoltato i giocatori di Skull and Bones, inserendo i fix e gli aggiustamenti richiesti dalla community per migliorare ancora di più il titolo.

La stagione 2 è disponibile da ora, per chi volesse farne parte.

Prince of Persia: The Lost Crown

L'amato metroidvania che ha segnato la rinascita di Prince of Persia si aggiorna con nuovi contenuti gratuiti.

Il free update di Prince of Persia: The Lost Crown porta nuove sfide, vestiti, e tanto altro, ed è disponibile da subito.

A settembre 2024, invece, arriverà il primo DLC di storia chiamato Mask of Madness.

The Rogue Prince of Persia

Un altro Prince of Persia si racconta all'Ubisoft Forward 2024, ovvero The Rogue Prince of Persia.

Il titolo in accesso anticipato avrà un nuovo update chiamato Temple of Fire che, ovviamente aggiungerà tanti contenuti.

In chiusura arriva anche un update di Prince of Persia the Sands of Time che, con un semplice trailer in cui viene mostrato il nuovo logo, ci dà appuntamento per il 2026.

Avatar Frontiers of Pandora

Contenuti aggiuntivi anche per Avatar Frontiers of Pandora, che riceverà il suo primo DLC di storia a partire dal 16 luglio.

The Sky Breaker porterà ovviamente nuovi avversari, nuovi luoghi e nuove avventure per i Na'Vi. Un'ombra misteriosa incombe nel cielo, minacciando i clan na'vi durante lo svolgimento del loro grande festival.

The Crew Motorfest

Anche il racing game di Ubisoft si aggiorna, con la Chase Squad per The Crew Motorfest.

The Crew Motorfest sta per entrare in una nuova era. L'Anno 2 a novembre 2024, con una nuova isola da esplorare, nuovi veicoli, nuove playlist e molto altro.

A settembre ci sarà una nuova live sul titolo, in cui verranno esplorati altri contenuti.

Anno 117: Pax Romana

Un nuovo capitolo della storica saga di gestionali si presenta all'Ubisoft Forward 2024, ovvero Anno 117: Pax Romana.

È l'anno 117 d.C., in qualità di governatore romano delle province gemelle dell'Impero, le scelte saranno importanti per i cittadini. I giocatori dovranno costruire, commerciare, ed espandersi ovviamente: «Cogli le opportunità e sfrutta i vantaggi e le sfide unici che le province di Albion e Latium presentano.»

Anno 117: Pax Romana uscirà nel 2025 su PC e console contemporaneamente.

Assassin's Creed Shadows

Ubisoft mostra al suo pubblico un nuovo trailer di Assassin's Creed Shadows, focalizzato sui due personaggi e sul culto degli Assassini in questa nuova visione orientale.

La presentazione si concentra sui due personaggi in particolare, così come sul mondo di gioco. Ci sarà, infatti, un intero ciclo di stagioni che influenzerà il paesaggio e anche delle opportunità di gameplay per sfruttare la neve, ad esempio, e le ombre create dal sole degli alberi più o meno spoglie.

Dopodiché c'è anche il tempo per un esteso momento di dimostrazione del gameplay, con una parte dedicata all'esplorazione e la combinazione di entrambi i protagonisti che mettono in mostra le loro capacità durante il combattimento.

Interessante anche il focus su Naoe e la parte stealth, che sembra tornare alle origini di Assassin's Creed e all'attenzione per l'azione più ragionata e furtiva.

E con questo annuncio, si chiude ufficialmente l'Ubisoft Forward 2024.