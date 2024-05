L'estate dei videogiochi continua a riempirsi: ecco il nuovo evento di agosto

Anche se alcune fiere storiche sono scomparse, l'estate dei videogiochi non sarà affatto tiepida perché, oltre a quelli già annunciati, si aggiunge ora lo showcase digitale di THQ Nordic.

Il publisher del recentemente annunciato Epic Mickey: Rebrushed (che potete già ordinare su Amazon) terrà infatti il suo evento con cui racconterà alla community dei videogiocatori le ultime novità sui suoi prodotti.

Advertisement

L'evento andrà online venerdì 2 agosto 2024 alle ore 21:00, e sarà visibile ovviament online su YouTube, Twitch e Steam. Si tratterà del quarto showcase digitale mai tenuto da THQ Nordic, per altro.

«THQ Nordic fornirà novità su Gothic 1 Remake, Titan Quest II e molto altro, ma per ora terremo per noi i tristi segreti», ha affermato l'editore nell'annunciare l'evento.

THQ Nordic è in questo momento all'interno del grande terremoto di Embracer Group, che di recente si è ritrovato a dover dividere sé stessa in varie realtà: Asmodee, Coffee Stain & Friends e Middle-earth Enterprises & Friends.

Asmodee continuerà a operare come editore e distributore di giochi da tavolo, carte collezionabili e giochi da tavolo digitali. Coffee Stain & Friends si concentrerà su giochi per PC, console e dispositivi mobili, inclusi giochi free-to-play, giochi LiveOps e giochi indie/AA. Middle-earth Enterprises & Friends si concentrerà sullo sviluppo e sulla pubblicazione di giochi tripla A per PC e console. Quest'ultima possiede al momento le IP de Il Signore degli Anelli e di Tomb Raider, insieme a titoli del calibro di Dead Island, Metro e Kingdom Come Deliverance (e del sequel annunciato di recente).

Un momento decisamente complicato per Embracer, che di recente il CEO ha commentato ammettendo le sue colpe con inedita sincerità.

Con THQ Nordic l'estate dei videogiochi sta diventando sempre più piena. Tra il PC Gaming Show, l'evento ufficiale di Xbox, l'evento che ha sostituito quasi l'E3 e ovviamente la Summer Game Fest, ce ne saranno di cose da fare la prossima estate.