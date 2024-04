Xbox Games Showcase 2024: ecco data e ora ufficiale (con gioco misterioso)

L'Xbox Games Showcase sarà trasmesso in livestreaming il 9 giugno 2024, a partire dalle 19 ora italiana.

Come l'anno scorso con il doppio appuntamento con Starfield Direct, subito dopo lo Showcase trasmetteremo uno speciale approfondimento sul prossimo capitolo di un franchise molto amato, ma ancora avvolto nel mistero.

Per ora, come riportato sul sito ufficiale, viene chiamato [REDACTED] Direct.

Da ciò che è stato reso noto, sarà anche il primo Showcase con giochi del portfolio di studi di Activision, Blizzard, Bethesda e Xbox Game Studios, oltre a titoli dei partner di terze parti.

Potrete godervi entrambi i livestream del 9 giugno in diretta attraverso vari canali streaming, in oltre 30 lingue e con descrizioni audio in inglese e in lingua dei segni americana.

La doppia trasmissione del 9 giugno dà anche il via a una settimana di copertura qui su Xbox Wire e The Official Xbox Podcast, con aggiornamenti e approfondimenti su moltissimi giochi (oltre a quelli che già trovate su Amazon).

Xbox ospiterà un evento di anteprima a Los Angeles e Xbox FanFest mette in palio i biglietti: il concorso a premi FanFest inizierà il 2 maggio, per avere la possibilità di vincere i biglietti o addirittura un viaggio gratuito cliccate qui.

Ovviamente, per quanto ci riguarda seguiremo l'evento in diretta, quindi restate con noi per scoprire tutte le novità estive di casa Xbox.

Restando in tema, da poco è arrivato il momento di scoprire le prime novità in arrivo a maggio 2024 sul catalogo di Xbox Game Pass: leggile nella nostra notizia.

Ma non solo: vi state forse chiedendo quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.

Ma non solo: vediamo le novità più intriganti arrivate da ID@Xbox 2024, dove sono stati mostrati da vicino alcuni dei prossimi giochi indipendenti in arrivo su Xbox.