Gamescom 2024 si farà, ma c'è già un grande assente

L'estate dei grandi eventi è alle porte, ma a quanto pare c'è già ci ha deciso di dire no a uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

Nonostante l'E3 lo scorso anno ha esalato il suo ultimo respiro dopo anni di incertezze, l'estate è il momento per tutta la community dei videogiocatori, tra annunci e momenti importanti per il settore.

Senza contare che il "solito" Geoff Keighley ha annunciato la data dello showcase della Summer Game Fest 2024, dove ci aspettiamo tanti annunci e novità.

Ora, però, come riportato anche da Nintendo Everything, sembra proprio che Nintendo non parteciperà a Gamescom 2024 di Colonia.

Questo è quanto riportato dalla testata Games Wirtschaft, la quale ha ricevuto una dichiarazione ufficiale da un rappresentante coinvolto nell'evento.

Nintendo era solita essere una presenza fissa a Gamescom, ma ciò ha cominciato a cambiare dopo la pandemia.

Gamescom 2023 è stata infatti la prima volta in quattro anni in cui la Grande N ha partecipato.

Lo stand di Nintendo presentava sia i suoi giochi che offerte di terze parti, oltre a tornei e altro ancora.

Inoltre, è stato reso noto che proprio la scorsa Gamescom alcuni sviluppatori sono stati invitati a porte chiuse ad ammirare la presunta Switch 2.

Anche se Nintendo salterà quindi Gamescom quest'anno, altri editori e sviluppatori potranno comunque mostrare eventuali giochi per Switch in lavorazione durante la fiera.

Ricordiamo che Gamescom 2024 si svolgerà dal 21 al 24 agosto prossimo. La presentazione dell'Opening Night Live si terrà un giorno prima, ossia il 20 del mese.

