Portare in ordine cronologico la complessa e frammentata narrazione di The Last of Us Part II non è stato un compito semplice.

Eppure il risultato finale, disponibile da ieri con l'ultimo aggiornamento di Part II Remastered, rappresenta una delle aggiunte più interessanti e richieste dagli appassionati.

Naughty Dog, in collaborazione con il team di Nixxes, ha lavorato a fondo per rendere il nuovo "Chronological Mode" non solo tecnicamente stabile ma anche coerente e rispettoso della visione originale del gioco.

Oltre a nuovi trofei legati al completamento dell’intera campagna in modalità cronologica, i giocatori sbloccheranno due skin speciali per No Return, la modalità roguelike di Part II Remastered: Joel nei panni di Nathan Drake e Tommy nei panni di Sam Drake.

Un crossover simbolico che celebra i 40 anni dello studio californiano, omaggiando anche la serie Uncharted, altro storico pilastro della casa (che trovate su Amazon).

La patch 2.1.0 per PS5 e la 1.5 per PC (via Steam ed Epic Games Store) non si limita però alla sola modalità cronologica: include anche miglioramenti generali delle prestazioni e risoluzioni di bug.

Insomma, Naughty Dog ha colto l’occasione per ringraziare la community per il continuo supporto dimostrato negli ultimi mesi, tra l’arrivo su PC, l’edizione Complete su PS5 e l’entusiasmo che accompagna ogni episodio della seconda stagione della serie HBO, che poco sicuramente non è.

Un modo concreto per riscoprire The Last of Us Part II sotto una luce diversa, e allo stesso tempo celebrare un’eredità videoludica che continua a evolversi. Dopotutto, dopo ben 5 anni dall'uscita il gioco in questione è ancora molto chiacchierato, quindi questo qualcosa vorrà pur dire.

Restando in tema, avete letto che Neil Druckmann ha elogiato Clair Obscur? Secondo l'autore di The Last of Us si tratta infatti di una delle storie più creative e commoventi di sempre.